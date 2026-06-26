东张西望丨餐厅女食客如厕遭开门被「睇晒」 涉事男爆粗惹冲突 还原事件经过爆罗生门

TVB节目《东张西望》今晚（26日）报道一宗近日极具争议的社会事件，一名女子于旺角连锁食肆如厕时，竟遭遇厕所门突然遭人从外以锁匙打开，导致春光乍泄。事件发生后，女事主与涉事开门的女顾客及其男友爆发激烈争执。事后双方各自表述当时情况，当中细节竟出现极大出入，爆出「罗生门」。

陈小姐三次叫：唔好入嚟

节目今晚播出女事主「陈小姐」访问，陈小姐忆述事发于餐厅临近打烊时分，进入未有上锁的洗手间，自行锁门后如厕期间，听到门外传来一对男女的声音，对方更企图推门而入。陈小姐表示：「我已经喺里面都大叫咗好多次，叫佢哋唔好入嚟呀。声量都几大嘅，而且都嗌起码有三声啦。」陈小姐表示自己有拍门再作示意「里面有人」，但门外的人疑充耳不闻，继续推门。

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陈小姐觉得好尴尬

陈小姐清楚听到一把男声明确指示：「我要去攞锁匙开门。」对方之后取得锁匙打开门。陈小姐犹有余悸地透露厕所门被打开近一半：「𠮶阵时我系下半身，系半裸，仲未著好裤，就觉得好尴尬。我觉得好恐怖，我都好惊俾人睇到。」

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陈小姐整理好后步出厕所，即遭涉事男子以粗言秽语不断辱骂，而对方的同行女子一度制止男伴。陈小姐称：「当时我无视咗佢哋，想快啲埋单走人，但系埋单埋到一半，我同个男人眼神对望了一下，佢就抌低𠮶个女仔，直接冲出嚟，讲晒粗言秽语，同埋手指指，我觉得佢都想郁手。」最后需由餐厅职员及友人合力制止。陈小姐引述职员指，该名男士当时喝了不少酒。

开门男事主否认在女厕门口

面对陈小姐的指控，涉事开门的「W小姐」及其男友「C先生」亦向节目讲述另一个版本。W小姐表示：「我𠮶时出去收银处问个职员借咗厕所𠮶张匙卡啦，跟住我就去开门，打算去厕所。我开门嘅时候，第一下扭落去发现有啲卡，开唔到，咁我以为系个锁有问题，咁我就尝试去推门，再扭锁匙，跟住我听到有个女人嘅声音好大声咁样讲话『里面有人，唔好再推！』咁我就离开咗个厕所范围。」

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W小姐又澄清男友当时在场，主持梁菁琳问：「尝试用锁匙开门之前有冇听到里面有声音？」W小姐坚称「肯定冇听到」：「可能过程当中唔小心推开咗少少，系有呢个情况。」W小姐又确认当时是一个人去厕所，男友未有跟随。C先生亦称在等W小姐，没有行去女厕。

开门男女称有饮酒但清醒

C先生续指对当时女事主向男友讲述事件，对方便用手机拍摄自己，C先生才闹陈小姐及其男友：「因为佢攞部手机拍我，对住我拍，我先有情绪激动，先闹佢。无缘无故被人拍，梗系会激动，激动实会闹人，啱唔啱先？正常人都系咁样。」W小姐与C先生承认当晚有饮酒，但当时没有受到任何酒精影响，是在清醒状态。

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双方各执一词，餐厅职员向《东张》证实，当时C先生坐在座位上未有跟随女伴，确认使用锁匙开门的只有W小姐一人。至于为何会发生「有人如厕仍被外人持匙开门」的荒谬情况，职员解释餐厅虽然有借用锁匙的规定，但无法强制要求顾客一定要由外上锁或从内上锁，加上人手有限，实在难以24小时派员看管洗手间。

梁菁琳发现女厕冇上锁

主持梁菁琳到访餐厅，见到厕所门外贴有「如有需要，请到收银处向职员攞锁匙」告示，但梁菁琳在现场轻易将女厕开门，发现厕所没有人时，亦没有上锁。而陈小姐及W小姐亦指事发当日女厕门外没有看到告示。W小姐最后向陈小姐道歉：「同佢（陈小姐）讲声唔好意思，因为真系我推开咗佢度门，而导致呢样事件发生，咁当然个源头系喺餐厅𠮶边。」