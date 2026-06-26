陈宝珠汪明荃到场力撑《梦说红楼》 梁非同身段优美获赞「非一般林黛玉」

由粤剧年青花旦梁非同担大旗之「非同剧团」，前晚完成一连三场（6月22日至24日）全新编写粤剧《梦说红楼》，于高山剧场新翼演艺厅首演，梁非同饰演的林黛玉，分别三晚与三位各有风格的「贾宝玉」王志良、文华（反串）及梁振文演绎《红楼梦》，三场均一票难求，观众整晚都投入凄美宝黛配中，尤其梁非同获中国国家一级演员上海越剧单仰萍老师，将王派经典角色林黛玉的身段及内心戏无私教导，无疑在演出上身段做手更得到提升，观众大赞梁非同身段优美，是当今花旦中的「非一般林黛玉」。

陈宝珠汪明荃亲临后台打气

连日来更吸引不少粤剧界、演艺界、文化界前辈亲捧场，包括：陈宝珠、汪明荃、著名导演许鞍华、尹飞燕、吴美英、贾思乐、江雪鹭、杨伟诚博士、张德兰、刘家豪、梅小青、何文汇教授、汪玲、刘纬民、查小欣等，星光闪耀高山剧场新翼，宝珠姐与汪阿姐都有入后台为非同打气，宝珠姐对非同赞口不绝，更笑说与非同要私底下吃饭再详谈，而汪阿姐称自己在粤剧上未演过林黛玉，现时更难演年轻林黛玉，所以观看非同与王志良演出也很满足，尤其见到非同好多靓衫。

彭美施预告《红楼》三部曲

《梦说红楼》总策划施姐（彭美施）更在谢幕时向观众率先披露《梦》剧今次早有部署为三部曲，她说：「这个梦还未完，因为我筹备《红楼梦》有三部曲，《梦说红楼》是第一部，我们已决定2027年3月5至7日，由施制作筹备再演出升级版《梦说红楼》，而2028年更有个终极的《红楼梦》，更会分上下集演出，希望到时大家继续支持。」观众拍掌回应等睇好戏，更即追问几时可以订飞。

梁振文大赞非同驾驭三拍档

至于身兼班主及花旦的梁非同与其中一位贾宝玉梁振文一起接受访问，梁振文更对非同说：「妳很厉害，三晚应付不同的拍档，好佩服妳！非同比我预期中演得更好，因为我和不同的花旦都合作过《红楼梦》，非同有她自己的表演方式而且身段好，亦都感觉到有单老师 (单仰萍) 的影子。」

梁非同回应说：「真的要多谢上海越剧单仰萍老师的教导，她对林黛玉诠释《焚稿》、《葬花》、《进府》都研究细腻，我很有幸地得到单老师的教导。」

梁非同细数三位贾宝玉

问到非同对三位对手所演的贾宝玉有何不同感受？她说：「三位贾宝玉各自有风格，王志良是一个很热情的宝玉，文华就一位比较文质彬彬的贾宝玉，振文就是一位比较稚气、孩子戏的贾宝玉，即使他们讲同一番台词，但所给我的能量、情感都不同，所以每一次的效果都有分别，这个就是舞台表演好玩之处，如果观众连看三场应该都感受到三位贾宝玉和我都有不同的火花交流。」

王志良梦想成真演宝玉

首位贾宝玉王志良则说 ：「非常开心可以演经典的贾宝玉角色，其实贾宝玉是我一直很喜欢的人物，但我觉得自己比较高大一点，今次很开心终于有机会演这个长剧，有一种梦想成真的感觉。」

身兼编剧与第二晚反串演贾宝玉的文华表示：「多谢非同剧团给我机会， 希望以后多些机会共同写剧本，如果再有机会演出， 一定会有更大修改， 所以有机会看今次的， 其实都是一次而已，因为下次一定会不同， 所以这是个美好回忆。」