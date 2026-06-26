李玟CoCo离世属医疗疏忽？  遗嘱执行人告医生、救护员　二姐李思林急发律师声明

48岁华语天后李玟（CoCo）2023年7月5日在香港薄扶林玛丽医院骤逝，家属至今未公开确切死因，但近来她的遗嘱执行人Wang Fang Chi Frances，对当时时负责治疗的精神科医师、救护员、香港消防处提出民事诉讼，主张医疗疏忽，对此李玟二姊Nancy（李思林）发表律师声明，盼望外界尊重家属隐私。

李玟遗嘱执行人提民事诉讼

李玟遗嘱执行人针对精神科医生、救护员提出民事诉讼，指过程涉嫌疏忽，另称救护员当年救治时未妥善尽到医疗照护义务，香港消防处则因雇主责任，因此被列为共同被告。

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李思林：给家人一些空间

针对李玟死因以及遗嘱执行人提告一事引发网友热议，她的二姊李思林表示已进入司法程序，相关细节无可奉告，昨（25）日发表律师声明，呼吁社会大众避免上传、转载案件细节，亦勿发表误导性评论或泄露家人资讯，并盼望外界给予尊重，让事件能妥善处理，「谢谢大家的关心，亦希望可以尊重律师的提议，让司法程序顺利进行，亦给家人一些空间」。案件目前已排定今年12月7日进行核对列表审核聆讯。

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