周吉佩新歌邀宋宛颖演「大眼睛」 亲暱场口一秒入戏零尴尬 处男编曲兼监制大嗌辛苦

周吉佩（吉吉）推出全新单曲《单眼皮爱大眼睛》，亲自作曲兼首次同时兼任编曲及监制，他以单眼皮和大眼睛来反映一对情侣，性格相反，一凹一凸反而更夹得来。而《单眼皮爱大眼睛》MV更邀请了前港姐冠军宋宛颖（Sabrina），饰演现实版「大眼睛」，两人在MV中演绎一对性格相反而又非常甜蜜的情侣。

周吉佩创作灵感源自情侣性格迥异

吉吉创作《单眼皮爱大眼睛》源于留意到很多香港情侣都有个共通点，就是跟另一半性格迥异，「有时情侣性格太相似会火星撞地球，反而一凹一凸有两种性格，就会有种互补不足作用。」吉吉希望透过歌曲，让大家更懂得欣赏自己的另一半，「呢首歌会畀到大家多一种角度去谂吓，同另一半一齐时快乐嘅时光，大家可以互相迁就，互相学习同欣赏，呢个正正系只歌想讲嘅讯息。」

周吉佩参考相学用眼睛喻性格

至于用眼睛代表不同性格，原来吉吉是参考玄学，「喺相学上单眼皮系代表比较Cool同心思细密啲，系比较认真嘅人，而大眼睛就系感情丰富啲。」今次是吉吉在作曲外，同时兼任编曲及监制工作，既辛苦亦享受，「其实都几辛苦，因为𠮶时撞正喺广州举行演唱会期间，要兼顾后期工作系有啲辛苦，但辛苦得嚟系好享受呢个角色，因为可以有好多空间去创作，亦学到好多嘢。」

周吉佩赞宋宛颖热情跳脱与角色不谋而合

谈到邀请宋宛颖出任《单眼皮爱大眼睛》MV女主角，吉吉想不到Sabrina不论外型，就连真实性格，竟跟构思角色不谋而合，「邀请Sabrina参与演出，首先当然佢好贴切有双大眼睛，但我以往喺公司接触到佢，都系司仪工作居多，畀我感觉系文静啲，但原来佢其实好热情、直接同埋几玩得，比我想像中系跳脱好多嘅女仔，同我本身构思MV角色，真系完全吻合。」

周吉佩宋宛颖演甜蜜情侣

MV中，吉吉和宋宛颖饰演一对性格一动一静的热恋情侣，「剧情讲我哋性格好唔同，佢就热情奔放，我就好静，喺日常生活相处，譬如为新屋布置、煮嘢食，呢啲细节度见到我点样相处，系几有趣。」虽然当中有不少亲暱戏份，但吉吉大赞Sabrina够专业，能够一秒入戏，「我哋要做到好似真实情侣咁，好sweet，譬如扮锡落块薯片度，大家要好近，但拍嘅时候又唔会好尴尬㖞！可能我哋拍摄前一晚沟通过，MV嘅气氛同导演嘅要求，所以我哋拍嘅时候好快就入咗个角色。」

