村上虹郎涉家暴女友被送检 坦承犯案：我确实让她受伤了 新剧下月首播或受影响

凭《今际之国的有栖》走红的男星村上虹郎近日惊爆曾涉家暴，29岁的村上虹郎今日（26日）遭日本警视厅依涉嫌伤害罪送检。他涉于2024年在东京都涩谷区住所，多次对当时交往的女性施暴，导致对方重伤，包括殴打对方脸部、拉扯头发、将对方头部撞向窗户等等，导致女子伤势需超过一个月才能痊愈。警方表示今年接获受害女子报案后展开调查，村上虹郎在接受警方调查时，坦承犯案：「我确实让她受伤了。」

村上虹郎因《今际之国的有栖》受关注

村上虹郎是知名演员村上淳与歌手UA的儿子，2014年凭借河濑直美执导的电影《第二扇窗》出道，之后陆续演出《解忧杂货店》、《孤狼之血LEVEL 2》、《东京复仇者2 血腥万圣节篇》等多部电影，并曾获日本电影学院奖优秀男配角奖肯定，近年则因《今际之国的有栖》中的苣屋骏太郎一角，受到全球观众关注。

村上虹郎新剧首播或受影响

2016年，村上虹郎拍摄日剧《作乐英才》期间被爆出对饰演女学生的女演员开玩笑、郁手郁脚，后来演变成性骚扰风波。他亦曾于2023年因身心状况不佳，退出舞台剧《新世纪福音战士：彼方》演出并暂停演艺活动。当时父亲村上淳受访时曾透露，若身为演员缺乏应有的态度，未来恐怕会走向毁灭，如今这番话再度受到外界讨论。此外，村上虹郎主演的东京电视台新剧《Strange：伊藤润二的令人难眠奇妙故事》预定于下月3日首播，预告昨日才曝光。如今村上虹郎涉家暴丑闻，未知对剧集首播会否有影响。



