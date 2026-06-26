李嘉欣遇「死亡灯光」最新状态惹热议  零滤镜生图被指显老  粉丝护航：70年生已很不错

被誉为「最美港姐」的李嘉欣，自1988年摘下后冠以来，其美貌与气质一直是城中佳话。刚庆祝56岁生日的她，近日在中环一家米芝莲星级中餐厅用餐时，与总厨的合照被放上网路，意外引发网民热烈讨论。

李嘉欣到中环星级餐馆用餐

从总厨分享的原相机照片中可见，李嘉欣为庆祝生日精心打扮。她蓄着一头浅金色的波浪卷发，上半身穿著一件精致的白色花朵上衣，外搭一件大地色的针织外套，下半身则配搭一条飘逸的浅绿色纱裙，整体造型充满层次感。在没有美颜滤镜的镜头下，李嘉欣的真实肤况一览无遗，眼角及脸颊上可见些许岁月留下的细纹，但依然无损其标致的五官。

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李嘉欣「气血感觉不好」？

然而，这张照片却在网上引发了两极的评价。许多网民将焦点放在她的新发色和衣着上，认为这身打扮让她显得比平时苍老。有留言指出，可能是因为餐厅现场的灯光昏暗，导致她的金发在镜头下看起来像白发，加上发色偏浅，让她显得「气血感觉不好」、「被抽干了一样」。部分网民直言：「呢个发色根本唔适合佢」、「漂亮的女人不适合这种发色，显得五官没有精神，深色最显气质」。对于她的穿搭，也有人表示不解：「不懂穿搭，真浪费了衣服浪费了美貌」。

李嘉欣照片未有打灯影响状态？

不过，也有不少网民为李嘉欣平反，认为以56岁的年纪，能在原相机下维持如此状态，已经相当出色。有网民理性分析：「冷知识：李大美人是70年生，比在座可能很多妈妈年纪都还大。所有人都会老，原相机保养成这样已经很不错了。」更有人指出照片的拍摄环境是关键：「这照片没有打灯，没有足够的光线拍照是会放大缺陷的，纹特别明显。」

餐厅负责人向李嘉欣幽默认错

照片的发布者也收到了网民的逗趣回应，有人开玩笑说：「你能把她拍好看点不」，他则幽默回复「我错了」；更有人笑言：「你发完这张照片她不会再光顾了」。

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