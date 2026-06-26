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朱栢康为黄奇斌MV担任男主角 见人头分身惊呼吓人

影视圈
更新时间：19:59 2026-06-26 HKT
发布时间：19:59 2026-06-26 HKT

朱栢康早前应邀为「金曲奖音乐制作人」黄奇斌的全新单曲《揣无自己彼单纯的心》担任MV男主角。幕后制作班底并找来台湾著名导演殷振豪和施宥全执导，朱栢康MV中以一个贪婪男人的亡命故事为轴，偷走的不只是名利与钱财，更是以「阿斌人头」为形的才华象征，三者共同指向专辑核心命题《虚华的梦想是一支刀》。连他亲眼见到那颗极度逼真的人头分身时，都忍不住惊呼十分吓人。

朱栢康宜兰大雨追逐战激发本能

朱栢康较早前完成了《周处除三害》动作导演洪昰颢的首部作品《即刻刺杀》的拍摄，笑言正式踏上动作演员之路；谈及这次MV的拍摄体验，朱栢康坦言，今次在宜兰拍摄大雨加上极速追逐的双重压迫下，那种慌张与恐惧几乎不需要刻意演绎，反而让他发挥出最直接、最本能的状态，是一次难得的纯粹体验。朱栢康透露，8月底即将投入另一部台湾电影《五声枪响》的前期筹备。

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