李骏杰Jeremy新歌《黑蛇传》妖力全开 MV全实景四华丽造型 陈蕾Serrini王双骏三强联手打造

MIRROR成员李骏杰（Jeremy）日前刚完成首次主演的音乐剧《大象的告别式2.0》后，马上回归歌手本位推出新歌《黑蛇传》，同时重塑Jeremy独有的冶艳风格，「妖」力全开震慑乐迷听觉及视觉感官！新歌更邀得两大唱作女强人陈蕾与Serrini携手打造，王双骏编曲与监制，三强联手为Jeremy度身订造天衣无缝的新作，含金量极高！

李骏杰自爆跟陈蕾合作经过

Jeremy亲解新歌创作过程，原来早于去年已密锣紧鼓筹备，可谓慢工出细货！他说：「其实一直以来都想跟陈蕾合作，但档期一直对不上，恰巧去年10月出席徐浩婚礼时坐在陈蕾身旁，当然要把握机会向她邀歌，才促成这次合作。当时我已跟陈蕾透露过要以黑色的蛇做主题，讲述一个复仇的故事，大概是被抛弃或被背叛之后的一种复仇心态，然后再跟填词的Serrini讨论，因而衍生出《黑蛇传》。」Jeremy续说：「其实这首歌是说一条黑蛇的『自我意识』，到底我是不是大家口中的人呢？抑或是成为了别人而已？大家可以当作是《半》之后，他找到自己的另一『半』，接受了自己的另一『半』，继而变成那一『半』去告诉大家，『黑色的我 万世入流』，希望呈现出这样的感觉！」

李骏杰直言难唱仅次《活》

Jeremy直言《黑蛇传》的难唱程度仅次《活》，加上久未遇上一首自己觉得好玩的歌曲，所以在录音时要多花功夫，并说：「幸好这首歌给予我充分空间去玩，而且甫听到曲风便觉得是一首相当Jeremy的歌，虽然难唱但玩得开心！在录音时，我会幻想如果是陈蕾会怎样演绎呢？所以可能大家会在新歌中发现一些陈蕾的痕迹，同时渗入我自己的味道，融合成全新的感觉。事后也有给陈蕾与Serrini听，很高兴收到她们的认真点评呢！」

李骏杰MV高成本制作如开演唱会

新歌MV的庞大制作同样令Jeremy玩得开心，不但以全实景拍摄，而且四个房间各有不同主题，加上四个华丽造型，高成本制作令他高呼恍如开演唱会一样！Jeremy说：「第一个造型是吸血王子古典风，象征主角仍未发现自己是一条蛇；第二个黑色造型已出现蛇纹，代表他接受了自己是一条蛇。接着的白色背心造型更是细节满满，如果大家仔细留意，会发现有类似黑蛇脱皮的效果，寓意我原来脱完那一层蛇皮之后，仍然是我自己。最后披黑纱的造型则是一个神秘角色，去串连起整个MV。」

李骏杰妆容细节藏巧思

至于妆容方面，团队同样一丝不苟，Jeremy说：「不同阶段有不同妆容，例如MV开首时的妆容以啡色为主；之后『黑化』配合黑色造型，及至白色背心造型时则在额头上出现小型蛇纹，暗藏巧思，希望带给大家惊喜！」想欣赏Jeremy独有的妖艳魅力，各位Unicorns一定要Loop爆《黑蛇传》MV，同时要到各大音乐平台收听新歌，力撑回归本位的骏王子！