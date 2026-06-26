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「是非落选港姐」黄婉恩派福利火红泳装逼爆视觉 曾以三个月减走20磅打造马甲线

影视圈
更新时间：23:00 2026-06-26 HKT
发布时间：23:00 2026-06-26 HKT

2020年落选港姐黄婉恩（Yancy）早前在社交平台分享泳照，透露在三个月高度自律下，成功搣甩9公斤（约20磅）肥肉，练出清晰可见的马甲线。黄婉恩今日（26日）在IG再派福利，公开新一辑比坚尼靓相，大晒索爆Body，引起网民热烈讨论。

黄婉恩零死角晒深沟

从黄婉恩上载的新相片可见，她穿上火红色的比坚尼，身材Fit到漏，不但展现丰满上围、结实的腹肌，以及超明显的马甲线，配上黄婉恩甜美的笑容及一双长腿，超级诱人，散发著健康性感美。

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黄婉恩的火辣泳照一出，大批网民留言兼点赞：「太Fit了吧！」、「跪求女神减肥餐单！」、「哗，索到流鼻血」、「状态大勇！」，甚至有网民认为黄婉恩现时的状态，比当年选港姐时更加有魅力。

黄婉恩奢华生活

曾与政界人物何君尧侄仔何俊彦拍拖的黄婉恩，在英国出生及长大，毕业于英国雅息特大学。黄婉恩于2020年回港参选香港小姐，参选时报称任职银行，虽然最终未能晋身十强，但顺利签约成为TVB旗下艺人，曾担任《娱乐新闻台》主播。黄婉恩近年积极经营社交平台，分享周身名牌、周游列国的奢华生活，吸引大批粉丝关注。

黄婉恩入行只有五年，却多次闹出风波，在2022年曾被新城前DJ林柏希暗指搲免费Tea后走数，事件曝光后，黄婉恩突然发文标记餐厅名字及上载Tea Set相片，疑默认自己就是涉事「港姐十强」。黄婉恩同年采访《马时亨名人堂》节目录影，将马时亨称为「马善行」，作出更正时又叫马时亨做「马事行」，遭到马时亨当面批评。

黄婉恩曾浸温泉遇险

黄婉恩两年前曾在IG晒穿吊带裙的低胸性感相吸Like，却因在车厢中拍摄时，疑没有佩戴安全带，惹出是非。黄婉恩今年3月到日本二世古滑雪时，在浸温泉期间不慎滑倒，后脑直撞石头导致流血，更一度昏迷要紧急送院治疗。

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