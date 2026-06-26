Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「阿灿」廖伟雄「卖鱼蛋发达」？ 4字尽显自信证财源滚滚 头顶稀疏满面白须一特征显老态

影视圈
更新时间：19:00 2026-06-26 HKT
发布时间：19:00 2026-06-26 HKT

现年68岁的前TVB传奇小生、「阿灿」廖伟雄，虽然早已淡出幕前并从商多年，但近年他在马来西亚的饮食事业版图却是越做越大。继去年于吉隆坡开设占地1.5万呎的高级食府「星厨私宴」后，再开店「玲珑西刀鱼蛋档」。近日适逢「星厨私宴」开业一周年，阿灿被指「卖鱼蛋卖到发达」，其最新状态亦在网上曝光。

阿灿头发稀疏烟屎牙严重

从网上流传的影片可见，久未露面的阿灿明显增添了几分老态。他头顶的头发比早前更为稀疏，反之胡须却越留越长，并且已呈显眼的白色，与实际年龄相比，外表似乎更为苍老。此外，亦有网民留意到，当他开怀大笑时，其「烟屎牙」的情况比以往更加严重。

相关阅读：姚子羚曾在露台种桃花惹蜜蜂 朱敏瀚取笑对方以为追求者 廖伟雄惊喜现身：肯付出先走得远

阿灿卖鱼蛋发达？

影片中，当阿灿被问到：「听讲你卖鱼蛋卖到发达？」他随即笑著纠正：「唔系听讲！」虽然他马上谦虚地补充「都唔系发达嘅」，但从他自信的反应和笑容满面的神情来看，足见其在马来西亚的饮食生意确实非常成功。

阿灿星级食府获高志森撑场

阿灿的「星厨私宴」主打由高价食材所制的精致佳肴，如影片中介绍的「红烧高汤四大天王」，包含了澳洲两头鲍、印尼猪婆参、纽西兰花胶及金勾翅等，尽显气派。为庆祝餐厅开业一周年，香港著名导演高志森亦亲临现场支持，为阿灿打气。从事业规模到好友支持，相信阿灿的饮食王国未来只会越做越大。

相关阅读：前TVB「御用小人物」移居外地创饮食王国 驾数百万劳斯莱斯霸气返舖 曾破产中风遇低潮

最Hit
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
9小时前
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
7小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
6小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
10小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
5小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
23小时前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
00:39
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
7小时前
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译
影视圈
7小时前
万宁全场88折！一日限定快闪优惠 护肤品/保健品/日用品买一送一折上折
万宁全场88折！一日限定快闪优惠 护肤品/保健品/日用品买一送一折上折
生活百科
8小时前