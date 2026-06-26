「阿灿」廖伟雄「卖鱼蛋发达」？ 4字尽显自信证财源滚滚 头顶稀疏满面白须一特征显老态

现年68岁的前TVB传奇小生、「阿灿」廖伟雄，虽然早已淡出幕前并从商多年，但近年他在马来西亚的饮食事业版图却是越做越大。继去年于吉隆坡开设占地1.5万呎的高级食府「星厨私宴」后，再开店「玲珑西刀鱼蛋档」。近日适逢「星厨私宴」开业一周年，阿灿被指「卖鱼蛋卖到发达」，其最新状态亦在网上曝光。

阿灿头发稀疏烟屎牙严重

从网上流传的影片可见，久未露面的阿灿明显增添了几分老态。他头顶的头发比早前更为稀疏，反之胡须却越留越长，并且已呈显眼的白色，与实际年龄相比，外表似乎更为苍老。此外，亦有网民留意到，当他开怀大笑时，其「烟屎牙」的情况比以往更加严重。

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阿灿卖鱼蛋发达？

影片中，当阿灿被问到：「听讲你卖鱼蛋卖到发达？」他随即笑著纠正：「唔系听讲！」虽然他马上谦虚地补充「都唔系发达嘅」，但从他自信的反应和笑容满面的神情来看，足见其在马来西亚的饮食生意确实非常成功。

阿灿星级食府获高志森撑场

阿灿的「星厨私宴」主打由高价食材所制的精致佳肴，如影片中介绍的「红烧高汤四大天王」，包含了澳洲两头鲍、印尼猪婆参、纽西兰花胶及金勾翅等，尽显气派。为庆祝餐厅开业一周年，香港著名导演高志森亦亲临现场支持，为阿灿打气。从事业规模到好友支持，相信阿灿的饮食王国未来只会越做越大。

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