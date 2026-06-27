麦家琪坦认做医美保高颜值 从「最憎」变打针常客：唔靓接受唔到 拆解身体微调部位

50岁的麦家琪已入行33年，自2006年与大律师王国豪结婚后，诞下两子一女，大仔已经19岁。麦家琪近日接受资深传媒人汪曼玲YouTube频道《快拍。曼镜头》访问，不仅大谈与三名子女的相处点滴，更毫不避忌地自爆靠医美「微调」保青春，坦率敢言的性格，获网民赞扬。

麦家琪做医美如同做Facial

麦家琪在节目中大方承认有做医美，被汪曼玲问到是否曾作微调时，麦家琪爽快回答：「调呀，当然调，不然怎会这样？现在科技这么先进，跟做Facial有何分别？」麦家琪透露主要施打Botox（肉毒杆菌），并强调医生技术最为关键。麦家琪又大赞其内地医生审美观及手势极佳，层次打得好，能避免出现表情僵硬的「胶面」状况，令她能保持自然顺眼的状态。

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麦家琪坦言在20多岁时，曾极度反对医美明言「最憎」，主要是自信「照镜也那么靓」，但年过35岁后，惊觉眼袋浮现、面部肌肉下垂，麦家琪有感「真的觉得不行，搞搞佢」。除面部保养，麦家琪连颈纹及双手都会注射玻尿酸：「因为涂东西是入不到去的，要打玻尿酸到真皮层，让水分保持住，手和颈才不会那么干。」

麦家琪关注美容新趋向

虽然麦家琪近年靠打针抚平皱纹，但她亦坦言「打针其实好痛」，又爆料指14岁的女儿年纪轻轻，已开始出现颈纹问题。麦家琪曾听闻「美国换血」疗程，令人大开眼界，但麦家琪认为医美只是辅助，强调必须配合规律的「做运动」、健康的「饮食」习惯，以及保持开朗豁达的「心态」，三管齐下才是由内靓到外的秘诀。

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