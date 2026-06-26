邱士缙Stanley揸电单车跌手机 定位现深水埗急求归还 网民说出重点：MIRROR黑图更值钱

MIRROR成员邱士缙（Stanley）与女友李炘颐（Alina）拍拖九年，正密锣紧鼓筹备年底婚礼，人生大事在即，最近却发生「小意外」。向来以悭家见称的他，日前驾驶电单车时，手机竟然在行驶途中跌失，令他无奈破财购入新机。不过，他未有放弃寻回旧机，更出动定位追踪，发现讯号出现在深水埗一带，随即于社交网公开呼吁，希望拾获者能网归还。

邱士缙手机定位追踪现深水埗

Stanley在网上贴出新手机照片，苦笑交代事发经过：「话说我㖊日揸电单车唔小心飞咗个电话出嚟唔见咗。我明明一个节俭宝宝，都要迫我换电话。」正当他打算与旧机告别之际，却突然记起利用手机内置的定位功能，一查之下发现讯号停留在深水埗长沙湾道一幢大厦，更曝光他将手机命名为「Handsome Stanley」。

MIRROR黑图更值钱

Stanley随即向拾获者礼貌说：「亲，我个电话系13 Pro唔值钱㗎。不如你俾返我啦。」帖文一出后，引来网民热烈讨论，不少人笑言手机虽旧，但内里可能藏有MIRROR成员的私密合照或「黑图」，比机身更有价值，并说：「兄弟黑图先值钱」、「MIRROR d 相有价值」，更呼吁他尽快跟进。