Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马德钟急性关节炎入院一周 右脚肿胀抽积水吓亲朋友 澄清冇插喉只吊针打药

影视圈
更新时间：18:45 2026-06-26 HKT
发布时间：18:45 2026-06-26 HKT

马德钟最近在社交网自爆入院，因右脚由膝盖到脚踝大范围发炎肿胀，更需要抽积水，临时缺席潮州节活动。今日马德钟出席慈善活动启动礼，他表示现在身体没大碍，不过好多朋友担心，当时急性关节炎引致水肿，又澄清没有插喉，只是吊针打药，但入院一星期治疗，现在需要吃药及做物理治疗，仍需观察情况。

马德钟疑运动过量致发炎

问到可需多做运动帮助治疗？他表示医生指不要多做运动，自己也怀疑做过多运动引起。问到太太张筱兰和儿子马在骧会否很担心他？马德钟表示他们知道情况，反而吓亲朋友，获得好多人问候，感受到好多温暖。当笑问他是否财多身子弱，他笑谓：「机会不太，要努力啲揾钱。」

马德钟生日愿望健康兼搞演唱会

6月27日是马德钟的58岁生日，对于生日愿望，他表示要身体健康有更多工作，亦不会减产，会再部署部搞演唱会。
 

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
21小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龙湾运动场六旬男管工遭铺沥青工程车辗毙 建筑署：即时全面暂停翻新工程
突发
1小时前
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
8小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
4小时前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
00:39
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
6小时前
收工注意︱天文台：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
31分钟前
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
4小时前