马德钟急性关节炎入院一周 右脚肿胀抽积水吓亲朋友 澄清冇插喉只吊针打药

马德钟最近在社交网自爆入院，因右脚由膝盖到脚踝大范围发炎肿胀，更需要抽积水，临时缺席潮州节活动。今日马德钟出席慈善活动启动礼，他表示现在身体没大碍，不过好多朋友担心，当时急性关节炎引致水肿，又澄清没有插喉，只是吊针打药，但入院一星期治疗，现在需要吃药及做物理治疗，仍需观察情况。

马德钟疑运动过量致发炎

问到可需多做运动帮助治疗？他表示医生指不要多做运动，自己也怀疑做过多运动引起。问到太太张筱兰和儿子马在骧会否很担心他？马德钟表示他们知道情况，反而吓亲朋友，获得好多人问候，感受到好多温暖。当笑问他是否财多身子弱，他笑谓：「机会不太，要努力啲揾钱。」

马德钟生日愿望健康兼搞演唱会

6月27日是马德钟的58岁生日，对于生日愿望，他表示要身体健康有更多工作，亦不会减产，会再部署部搞演唱会。

