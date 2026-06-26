钟丽缇唔识教女仲讲大话？  细女认拍到家姐如厕  母发声明称非刻意撒谎：已严厉批评考拉

现年55岁的艺人钟丽缇（Christy）与其女儿考拉（Cayla），近月因一张「厕所马桶照」而成为舆论焦点。早前，考拉于社交平台发布一张照片，相中一名女孩正坐在马桶上，被网民指是其姐姐Jaden。事件引发网民猛烈批评，指考拉缺乏边界感，钟丽缇更因此被指「不懂教女」。

钟丽缇被指为保护女儿讲大话

当时钟丽缇曾发出声明，澄清照片中人并非Jaden，而是一位同学，并为事件给同学及其家人带来困扰而致歉。然而，近日有网民找到新证据，包括考拉与朋友的聊天记录，力证相中人确实是Jaden，直指钟丽缇为了保护女儿而说谎，使争议再度升温。

相关阅读：钟丽缇爆喊贺18岁二女毕业 继父张伦硕一亲暱举动被轰欠「边界感」？

钟丽缇指没有「刻意撒谎」

面对新一轮的批评，钟丽缇于6月25日再次透过社交媒体发布长文，坦诚说明并致歉。她表示，明白部分言论指她「刻意撒谎、歪曲事实」，但她澄清自己「绝无欺瞒大众」，并解释当时的回应，「初衷只是想最大程度保护未成年孩子免受过度网络伤害」。

钟丽缇：已严厉批评考拉

钟丽缇在声明中亦透露，事发后已经「对考拉进行了严厉的批评和边界感教育」，并再次向所有因此事受到困扰和伤害的人致以最诚挚的歉意。她恳请大众停止传播相关内容，给未成年的孩子留一点正常的成长空间。

相关阅读：钟丽缇遭狠批唔识教女！16岁细女低胸厕所自拍 曝光家姐如厕画面被网民炮轰