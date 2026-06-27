70年代《飘零燕》童星蔡丽贞激罕现身 走过死亡荫谷化身福头老师散播欢乐 以音乐行善向往平凡生活

《飘零燕》主唱者、70年代童星蔡丽贞在1972年参加TVB《声宝之夜》唱歌比赛，成为年纪最细的冠军得主，同年主唱无线电视电视剧主题曲《春晖》，其后再推出个人专辑《万事如意》及《大乡里出城》，不过在1978年灌录儿歌大碟《青蛙仔学跳水》后，淡出于娱乐圈。

蔡丽贞化身「福头老师」复出

但原来蔡丽贞2010年，化身「福头老师」复出，因创作并演唱极具魔性的洗脑儿歌《夏日热辣辣》而再度在网络上爆红，当初的纯情小歌后，摇身一变成为网民疯狂膜拜嘅「香港摇滚歌姬」，凭洗脑神曲再次写下网络神话，成功勾起不少人集体回忆。

相关阅读：黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖

蔡丽贞曾经历过一场生死大病

近日「福头老师」蔡丽贞现身接受传媒访问，蔡丽贞曾经历过一场生死大病，康复后对人生有全新领悟。蔡丽贞的人生转捩点发生在30年前，当时因严重药物敏感导致持续高烧14日，全身皮肤如烧焦般脱皮且口腔严重溃烂。在病情最严峻，蔡丽贞一度停止呼吸的濒死瞬间，她感觉自己去到了另一个空间，画面快速推进，眼看女儿面对痛苦煎熬，蔡妈妈的痛比她更甚，蔡丽贞说︰「𠮶阵我好惊，心谂唔系咁就死咗，我好挂住妈咪，觉得喺世上好似乜都无做过咁。我妈咪仲焦急到，凡见医生或著白袍嘅人经过，都捉住佢哋，求佢哋想办法医我。」最后在神父每天的开解与祈祷下，她最终死而复生并迎来心态上的大蜕变，她将身上脱落的皮视作重生的象征，决心善用上天赐予的好声音为盲人录制导读，并积极投入义工服务，实践「透过大大的爱，做到小小嘢」的理念，现时蔡丽贞除咗担任音乐老师，更主力做义工歌手，走入社区无条件奉献音乐。

「福头老师」蔡丽贞未有向外透露真正身份

不过多年来「福头老师」蔡丽贞未有向外透露真正身份，蔡丽贞笑说：「其实我无刻意隐瞒，只系冇一个契机畀我公开讲。同我合作嘅义工、坪洲街坊，甚至学校一啲同事，佢哋都知我系𠮶位童星蔡丽贞，不过蔡丽贞又好、福头老师又好，重要咩？我而家仲有一个名叫开心果，去老人院探访，班老人家叫我做开心果，我觉得呢个先重要。」蔡丽贞坦言由《飘零燕》到《夏日热辣辣》，出歌、出镜，目的只有一个：「我只想带欢乐畀大家，与名利追求无关。」蔡丽贞亦曾说：「《夏日热辣辣》，每次有酬劳，我都会将酬金全数捐出。」回望当年童星生活，蔡丽贞说：「完全唔知红，或咩叫红。有次喺教堂做完弥撒，有几位小朋友喺教堂外等我签名，畀信我。当时我只当系笔友咁回信。后来家姐心痛我，因为fans信太多，无可能回得晒，大个咗先知系乜嘢一回事。」但对蔡丽贞而言，她只向往往平凡人的生活：「以前因为片场好多大人锡我，所以拍戏系开心嘅，但系返到自己同龄世界就麻麻地，加上想专心读书，所以中学就淡出，冇唔舍得幕前拥有嘅嘢，因为我好enjoy做个普通人，过平凡日子。」

相关阅读：50年代童星身上一特征77年不变？自认长情愿为家庭暂别娱乐圈 曾受耳患困扰听力只剩六成