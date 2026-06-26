庄思敏拒性感现身妹妹庄思明婚礼抢镜 送金嫌贵改赠Cash 胡鸿钧跟吴若希揾食乐演渣男老公

庄思敏（Jacquelin）和胡鸿钧今日出席慈善活动，对于妹妹庄思明和杨明将于8月在吉隆坡举行婚礼，庄思敏笑言自己仍未构思穿甚样服饰，不过获得设计师赞助可以一家人的服饰较为统一，但为免抢镜不会性感过妹妹。

庄思敏自荐任婚礼司仪怕整喊妹妹

问到婚礼上是否担当司仪？她表示自己在这个场合上担任司仪好适合，因为自己认识妹妹最耐，但不会爆出妹妹的感性往事，不想搞到喊，反而想开开心心。至于可会送金器给妹妹贺出嫁？她笑谓：「𠵱家啲金咁贵！送现金好啲，等佢自己买嘢。」

庄思敏透露妹妹婚礼流程简单

庄思敏又透露妹妹吉隆坡婚礼的流程不会有太多仪式，只会斟茶以及小游戏。对于庄思明透露在香港会搞流水式结婚派对，庄思敏笑言自由出入，最紧要开心。提到另一妹妹庄思华下年出嫁，庄思敏指玄学家建议一年内不要搞两次喜事，又搞笑谓若然自己不是去年嫁出，否则妹妹未能出嫁，不过妹妹庄思华之前会搞订婚派对。

胡鸿钧盼内地置业做吴若希邻居

同场出席的胡鸿钧近年不时中港两地工作，希望将来内地置业。提到吴若希最近于中山垣州置业，他笑言也想跟吴若希做邻居，不过对方已成为大富婆，以身家距离计算，对方跑完马拉松冲到终点，自己则刚起步。又说到吴若希建议胡鸿钧在全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》演她的渣男老公，他表示帮到手冇问题，七月中亦跟对方在广州开骚，又笑言要跟对方揾食。