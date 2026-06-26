《飞常日志 II》大结局精彩场口率先预告 4大感情线终极揭晓 朱敏瀚掟游嘉欣落地遭监制喝停

TVB剧集《飞常日志II》将于今晚（26日）播出大结局，届时剧中演员如：马国明、刘颖旋、戴祖仪、郭柏妍、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、 吴伟豪、张驰豪、钟柔美、徐荣、倪乐琳、梁凯晴等，将齐集香港国际机场一号客运大楼接机大堂 A 区与观众齐齐收睇大结局。

朱敏瀚「神还原」消防员英雄救美经典洗版图

今晚播出的一集大结局，除了马国明，朱敏瀚为了帮助剧中行动不便的游嘉欣离开隧道、尽快赶上航班，要长时间孭住游嘉欣之余、更要背著她步行极多级楼梯，而朱敏瀚不但冇气喘，还能顺畅地念出一堆对白。除了「神力朱」值得期待，游嘉欣心心眼爬上朱敏瀚雄厚背肌，「神还原」当年消防员英雄救美经典洗版图一幕。

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马国明绝对是耐力及体力的考验

昨晚（25 日）最关键剧情，是机场无人驾驶列车因断电停驶，冷气系统亦 停止运作，「杨尚伟」马国明、「Captain K」朱敏瀚、「Chloe」郭柏妍、「张颖」戴祖仪与多名旅客受困，其中一名老伯伯突然心脏不适，情况危急。为保伯伯安全，「杨尚伟」马国明带领旅客沿紧急通道步行离开隧道，途中伯伯情况转差。对于马国明来说，相关场口绝对是耐力及体力的考验，皆因马国明整场戏不但要孭住伯伯，还要边行边讲对白，监制陈耀全大赞马国明专业，且是百分百分暖男：「呢场戏拍摄时段主要系凌晨，拍摄时马明真系需要孭住伯伯成两个钟，佢好 take care伯伯，无论孭起伯伯、或者放低伯伯，佢都好小心翼翼、好识照顾老人家，『绝世好男人』呢个朵佢当之无愧。」据知，为了令伯伯舒适点，剧组还特意安排专车接送伯伯往返拍摄现场，相当暖心。陈耀全续指为了令马国明拍摄时不至于太吃力，Casting 伯伯演员时花了不少时间：「除咗要揾身体情况良好嘅伯伯，仲想揾个瘦同轻嘅。」

朱敏瀚将游嘉欣「掟落地」

不过朱敏瀚为了帮助剧中行动不便的游嘉欣离开隧道，因拍摄时朱敏瀚孭了游嘉欣走上走落、行出行入足足数小时， 故排练最后一个镜头时，竟不以为然地将游嘉欣「掟落地」，引发全场爆笑，监制陈耀全笑言：「我忍唔住嗌cut同问朱仔，你作为一个男仔，可唔可以对女仔温柔 啲？」 游嘉欣难忘跌落地「尴尬爆笑画面」： 「其实朱仔拍呢场戏好辛苦，佢𠮶时咁啱只脚靭带断咗，但又要孭我又要上楼梯，我记得𠮶晚佢行𠮶趟楼梯至少行咗十几廿次，系真系出晒汗，因为𠮶条楼梯其实好窄，拍摄上要就好多嘢，同埋条楼梯系有啲焗。跟住出到去地面要放低我𠮶幕，其实𠮶吓因为佢只脚伤咗，佢孭住我再踎低放低我其实系有难度嘅，而佢放低我之后，我为咗配合角色行动不便嘅设定，我系需要多几秒去用对手撑住自己，但因为佢真系再多一秒都撑唔到，冇等我做好晒个动作就放咗手，变相我就成个人跌低咗。最搞笑系，大家见面嘅画面系，佢捉住我只脚， 但我个人又喺地下爬紧，谂番起都好搞笑，𠮶日真系辛苦佢，我感受到佢 只脚真系好痛好痛。」 今晚一集《飞常》还会交代一众角色的感情线，除了之前提及的戴祖仪张驰豪 「太后奴才 CP」，在剧中已是公认一对的洪永城及高海宁，将因为高海宁再度调职虹桥机场而面临极大考验；刘颖旋最终会情归朱敏瀚还是周嘉洛？ 对前妻一直未忘怀的马国明，最后又能否「反客为主」、一解心结？

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