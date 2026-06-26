何超莲宣布入住富豪级疗养院　五星级环境私隐度高  星级名厨教练贴身指导超奢华

现年35岁的赌王三房千金何超莲，近日在社交平台高调分享Vlog，揭开自己入住星级富豪疗养院的神秘面纱，其极致奢华的养生之旅，旋即在网络掀起热话。

何超莲颜值一流皮肤靓到震

影片中，何超莲的状态极佳，即使经过整日舟车劳顿和熬夜直播，卸妆后的她皮肤依然紧致饱满，水润透亮，散发出惊人的「仙气」，颜值丝毫不减当年，完美演绎了何谓真正的「冻龄」。

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何超莲入住富豪疗养院

何超莲入住的顶级疗养院，环境清幽，被翠绿山林和静谧湖泊环绕，私隐度极高。她在此享受的皆为一等一的星级待遇，不仅有专车接送，乘坐吉普车在私人茶田观光，更有星级私人导师为她进行全天候贴身指导，在湖边小屋进行排毒瑜伽和高端普拉提运动，享受与大自然融为一体的顶尖健康生活。

何超莲跟星级名厨学习

在膳食方面，奢华程度同样令人惊叹。疗养院安排何超莲在私人厨房，跟随名厨学习烹饪艺术。从影片可见，所有食材均为新鲜采摘的全有机素食，由她亲手制作成一道道摆盘精致、堪比米芝莲级数的素宴，将富贵养生之道发挥到极致。

何超莲山顶大宅值十亿

事实上，这种富泰生活对何超莲而言早已是日常。她婚前与母亲陈婉珍共住的布力径山顶大宅，市值便高达10亿港元。当年与窦骁在峇里岛举行的世纪婚礼，更豪砸逾5,000万港元，足见其非凡财力。这次的疗养院之旅，再次完美展现了何家千金的顶级生活品味。

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