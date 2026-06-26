周杰伦首登鸟巢开骚260万人抢飞 私人飞机抵京抱女落机超有型 8岁儿子显独立成鲜明对比

台湾天王周杰伦今日起，将一连三晚在北京国家体育场「鸟巢」举行演唱会，这是他出道25年来首度登上这个标志性场地，也是相隔9年重返北京开骚。昨日他带同家人乘私人飞机抵达北京，其间被拍下单手紧抱4岁小女儿Jacinda落机，呵护备至。

周杰伦女儿撒娇儿子独立

从片段可见，私人飞机一抵达，8岁儿子Romeo就孭着大大的红色书包，手里还另提一袋随身物品，自己步行下机，显得十分独立。相反，小女儿Jacinda则伏在爸爸肩膊上，模样娇嗲，周杰伦一手抱着她落机，姿态从容有型。网民纷纷笑指，周杰伦明显把女儿当成公主宠，儿子则变成男子汉来养，对比强烈。

周杰伦主办方发安全劝喻

此外，今次演唱会的官方安排亦备受关注。由于门票开售时有多达260余万人抢票，不少歌迷过往曾大规模在场外聚集听歌，构成安全问题。主办方为此正式发文呼吁冇票歌迷切勿到场：「盛夏的北京，或骄阳似火，或雷雨阵阵。鸟巢内外因《龙拳 北京 嘉年华2026周杰伦演唱会》，人流会极度密集。而无序的聚集，不但辛苦，也有安全隐忧。恳请您不要在演唱会的时候来到鸟巢。比起遥远的聆听，我们更希望您能平安。山高水长，请把想念攒到下一次。让有票的朋友安心到场观赏演出，这样的机会您一定也会享有。您的热爱，我们会远远的感受！」此番温馨劝导，获不少网民赞赏。