爱回家之三代同糖丨「谭咏麟爱将」赵浚承处男下海担正男一 Terry李伟健顺利过度升呢「舅公」

长寿处境剧《爱·回家之开心速递》将于2026年7月正式大结局，早前TVB宣布全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》（下文简称《三代同糖》）落实于8月黄金时段晚上八点隆重登场。令次《三代同糖》主要演员班底大洗牌，今日再公布余下四名主要演员名单，分别是何依婷、赵浚承、侯隽熙（ Duncan）及李伟健。

李伟健角色继续沿用英文名「Terry」

曾在《爱回家》饰演龙力王「Terry」的李伟健，今次演出的角色继续沿用英文名「Terry」，但中文名则为曹嘉骢，在剧中饰演「唐曹嘉冰」车婉婉的弟弟，对亲手凑大的外甥孙女「唐芯」李茵彤疼爱有加，并经常成为三位女人「斗嘴」的「磨心」。

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李伟健是《爱回家》列的「四朝元老」

李伟健自2012年第一辑《爱回家》一直参与演出，是《爱回家》列的「四朝元老」，在《爱·回家之开心速递》上，李伟健饰演「大小姐」龙力莲的弟弟，性格「傻更更」又天真戆直，与舅父「KC」欧瑞伟的舅姪拍档极具火花。今次在《三代同糖》中，李伟健饰演的「Terry」曹嘉骢 虽然智商升呢，但将贯彻招牌「单纯」、「搞笑」、「乐天知足」性格，更是充满童心的热血业余漫画家，意味著李伟健将继续在新剧大展身手「画漫画」。 李伟健曾是漫画杂志《CO-CO!》的人气漫画家，连载多个作品，包括「三十六计」、「爆笑西游记」、「爆笑足球场」及长篇处境漫画「校园大英雄」；成为艺人后亦曾出过两部作品，「娱乐圈爱回带 1、2」，并曾担任展翅漫画班导师 8 年。李伟健于《爱‧回家之八时入席》其中一集，为配合剧情曾绘画「嘉莉的餐牌」，及后亦为过《爱‧回家之开心速递》其中一集画「走佬公主」插图漫画。

赵浚承首度拍剧即担正男主角

首度拍剧即担正处境剧男主角的赵浚承（Gary）亦值得关注。本身是男子组合Square前成员的赵浚承，去年凭《中年好声音3》人气急升、唱歌实力再获肯定。《三代同糖》其中一个卖点，是三位女主角都是唱得之人之余，「唐曹嘉冰」车婉婉与外孙女「唐芯」李茵彤更有不少 Jam 歌机会，足见「音乐元素」在《三代同糖》中的重要性。 赵浚承在《三代同糖》中饰演杨帆，虽然外表人畜无害、但深明「黑红都系红」 的道理，为了流量能不择手段，是出名出手快狠准的营销魔术师。剧中将与吴若希在职场上有多番拉锯及冲突，二人是欢喜冤家关系。

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组合Plan V侯隽熙饰演赵浚承亲弟「杨光」

同样拥有歌唱实力、近年凭组合Plan V、《卧底娇娃》等剧集的出色演出 及主持《唱钱》逐步成功入屋的《声梦 2》毕业生侯隽熙（Duncan）会饰演「杨帆」赵浚承亲弟弟「杨光」，与「杨帆」赵浚承相反，「杨光」侯隽熙外表凶悍，但内在却是百分百傻气憨直型暖男，对哥哥机关算尽的性格极为不满，最后更因种种原因，会与吴若希携手与「杨帆」赵浚承对著干。「杨光」侯隽熙绝对是新生代艺人潜力股，本身拥有古典钢琴演奏级资格的侯隽熙 ，中学就读皇仁书院，及后毕业于英国 Surrey University（萨里大学）音乐系。侯隽熙出道后尝试作曲填词，并不时在社交网分享自弹自唱片段，早于参赛《声梦2》时，已有「钢琴王子」称号，是圈中低调型「多才多艺学 霸」。另体格魁梧的侯隽熙擅长游水和跳Ｈip Hop，并喜欢所有球类运动， 动静皆宜。

何依婷将会首度出演处境剧

至于无线小花何依婷将会首度出演处境剧。样子甜美的何依婷，这次将 一洗平时温婉形象，饰演擅长「笑里藏刀」的「职场黑莲花」朱圆圆，与剧中闺密吴若希「时敌时友」，关系扑朔迷离。何依婷入行前亦是金融界人才，以一级荣誉毕业于香港城市大学商学院，主修资讯系统学系环球商业系统管理课程，在学期间曾赢得奖学金，及获得到美国史丹福大学、英国列斯大学及中国上海复旦大学作交换生机会。何依婷入行前曾任职安永会计师事务所金融服务顾问。

《三代同糖》是一部都市轻喜剧

《三代同糖》是一部关于「女性觉醒」、「世代火花」及「AI 冲击」的都市轻喜剧。剧情讲述投入大半身相夫教子的「唐曹嘉冰」车婉婉突然「觉醒」，并由加拿大飞返香港「进驻」单亲妈咪女儿「唐万里／Lesley」吴若希住所，决心找回失落的时光及初恋的感觉。原来当年「唐曹嘉冰」车婉婉曾因「唐万里／Lesley」吴若希坚持要生下女儿「唐芯」李茵彤彻底闹僵，如今「唐曹嘉冰」车婉婉突然无预警杀入及扰乱「唐万里／Lesley」吴若希的生活，同一时间，单亲妈咪 Lesley 又在工作上迎来极大危机，令原本平静的「唐家」掀起连番风云。