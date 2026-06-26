Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苏有朋「面目全非」认唔到？ 《还珠格格》五阿哥现身巴黎判若两人 网民指似陈晓东江华

影视圈
更新时间：17:30 2026-06-26 HKT
发布时间：17:30 2026-06-26 HKT

现年52岁的苏有朋自小虎队单飞后，凭电视剧《还珠格格》、《情深深雨蒙蒙》等作品，在内地爆红，之后以影视歌三栖发展，事业顺遂。苏有朋近年曾被指容貌突变，前几年因脸部浮肿吓亲网民后，近日到法国巴黎出席时装周，同样因外貌掀起热议。

苏有朋40度下穿皮褛街拍

苏有朋最近到出席巴黎时装周，并在当地街头拍摄时尚照，没料到被网民巧遇，见到苏有朋在巴黎高达40度的酷热天气下，穿上灰色上衣外搭黑色皮褛，敬业地摆出各种姿势拍摄。但最让网民震惊的是，镜头下的苏有朋容貌大变，「晒伤妆」与平时判若两人，网民直言：「有点没认出来」。苏有朋之后在微博打趣留言：「我在巴黎『晒伤』了 #巴黎时装周」。 ​​​

相关阅读：苏有朋办音乐会被粉丝邀合照直接拒绝兼语出惊人「卖XXXX」 言论震惊内地网终发文回应

苏有朋巴黎受欢迎被包围

苏有朋之后出席日本殿堂级时尚设计师山本耀司在巴黎举行的「Yohji Yamamoto POUR HOMME 2027」，在会场外被粉丝重重包围，只是苏有朋洗走「晒伤妆」，其发型再度成为焦点，吸引过千则留言。

相关阅读：杜德伟巡唱福州苏有朋首露「两手」 两男一起《脱掉》成网站搜话题

大批网民惊讶留言，完全认不出是苏有朋：「一会像这个，一会像那个，就是不像苏有朋」、「你不说谁知道他是苏有朋？反正我是不认识他」，有人更开玩笑称：「我都怀疑苏有朋在车里没出来，这个是友人吧？」、「又被替身了吗？」

苏有朋素颜照证颜值未变

由于苏有朋的妆容吓人，不少网民竟错认为其他艺人：「居然跟陈晓东撞脸了」、「现在怎么看著像江华了」，甚至有人形容苏有朋：「个样成个蜡像咁」。但有网民认为跟发型有关：「前面的头发是假的吗」、「是戴了假发片吗？」，并分享在机场素颜的照片，为偶像护航力证没有「大走样」。

相关阅读：江华六呎高儿子近照撞样陈晓东！外在条件好却拒入行 去年毕业投身医护界

陈晓东重回颜值颠峰？

最Hit
何文田华欣阁住宅起火爆炸 救出4人 其中1女送院不治
00:38
何文田华欣阁住宅电拖把起火 消防救出4人 其中1女送院不治
突发
5小时前
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧
影视圈
8小时前
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
21小时前
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
公屋世袭制？公屋户劝子女欲继承父母单位「要及早人生规划」惹议 网民指需符合1条件 附房署指引
生活百科
2026-06-25 12:24 HKT
00:59
九龙湾运动场六旬男管工遭铺沥青工程车辗毙 建筑署：即时全面暂停翻新工程
突发
1小时前
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
01:34
廉署警方「双刃」行动破「打假波」集团 拘19人 消息指包括前香港足球先生卢均宜及杰志U18教练潘文俊
社会
8小时前
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK
影视圈
4小时前
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
00:39
慈云山两蜥蜴「比武」吓煞途人 爱协擒获
突发
6小时前
收工注意︱天文台：未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响
社会
31分钟前
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
01:47
Save Lily｜非常父母指少年庭颁布幼子Danny36个月保护令 由社署代为看管
社会
4小时前