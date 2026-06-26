苏有朋「面目全非」认唔到？ 《还珠格格》五阿哥现身巴黎判若两人 网民指似陈晓东江华

现年52岁的苏有朋自小虎队单飞后，凭电视剧《还珠格格》、《情深深雨蒙蒙》等作品，在内地爆红，之后以影视歌三栖发展，事业顺遂。苏有朋近年曾被指容貌突变，前几年因脸部浮肿吓亲网民后，近日到法国巴黎出席时装周，同样因外貌掀起热议。

苏有朋40度下穿皮褛街拍

苏有朋最近到出席巴黎时装周，并在当地街头拍摄时尚照，没料到被网民巧遇，见到苏有朋在巴黎高达40度的酷热天气下，穿上灰色上衣外搭黑色皮褛，敬业地摆出各种姿势拍摄。但最让网民震惊的是，镜头下的苏有朋容貌大变，「晒伤妆」与平时判若两人，网民直言：「有点没认出来」。苏有朋之后在微博打趣留言：「我在巴黎『晒伤』了 #巴黎时装周」。 ​​​

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苏有朋巴黎受欢迎被包围

苏有朋之后出席日本殿堂级时尚设计师山本耀司在巴黎举行的「Yohji Yamamoto POUR HOMME 2027」，在会场外被粉丝重重包围，只是苏有朋洗走「晒伤妆」，其发型再度成为焦点，吸引过千则留言。

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大批网民惊讶留言，完全认不出是苏有朋：「一会像这个，一会像那个，就是不像苏有朋」、「你不说谁知道他是苏有朋？反正我是不认识他」，有人更开玩笑称：「我都怀疑苏有朋在车里没出来，这个是友人吧？」、「又被替身了吗？」

苏有朋素颜照证颜值未变

由于苏有朋的妆容吓人，不少网民竟错认为其他艺人：「居然跟陈晓东撞脸了」、「现在怎么看著像江华了」，甚至有人形容苏有朋：「个样成个蜡像咁」。但有网民认为跟发型有关：「前面的头发是假的吗」、「是戴了假发片吗？」，并分享在机场素颜的照片，为偶像护航力证没有「大走样」。

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陈晓东重回颜值颠峰？