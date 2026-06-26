八和会馆7月换届选举家英哥有份争主席 会员公开信追问投票机制 汪明荃发声：最紧要跟会章｜独家

香港八和会馆将于 2026年7月12日 举行会员大会暨 第41届理事会选举，不少会员均希望透过是次选举成为理事，为八和日后的发展出一分力，当中包括现年79岁的粤剧名伶罗家英（家英哥）亦已正式宣布参选新一届八和会馆主席。

李余惠芬要求7日内回复

不少粤剧界人士都非常关注是次选举，近日八和会员李余惠芬公开致函八和会馆查询理事会投票机制及相关事宜，内容涵盖会员及投票资格、大会法定人数、授权票安排、现场派票与填票流程、程序公平性，以及监票、唱票和点票等范畴，并要求八和会馆在公开信发出后7日内回复，此公开信在粤剧界及网络上引发广泛讨论，会友及公众都高度关注八和会馆内部对于这次选举机制的回应及处理。

汪明荃望八和澄清所做事

曾为理事会主席的汪明荃收到朋友转来的公开信，她亦在自己的社交媒体上载了此信，《星岛头条》联络上阿姐，她表示：「我主要系觉得有一位粤剧界嘅前辈睇到我哋呢个选举，关注个会嘅问题，就向八和会馆询问并希望得到解答，我谂呢件事系好嘅，八和可以澄清所做嘅事，最紧要系按照会章去做，好简单同好清楚比大家知道，我谂咁样做对八和都系好，大家会清楚系点样投票。」可见阿姐都十分关心今次投票程序，更希望家英哥可以在公平公正下参加今届选举。