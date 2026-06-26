杨明为娶庄思明狂减10公斤 自嘲「有咁耐风流有咁耐折堕」

杨明、谢东闵、彭迪安、李启杰等今日参加政商及明星匹克球比赛，经过一轮淘汰赛事后，最终由谢东闵与李启杰队伍夺得冠军，杨明与彭迪安队伍则夺得季军。杨明于赛后受访表示已「入坑」打匹克球两年，由于膝盖伤患无法打篮球，因此在庄思敏推介下学打匹克球，运动负荷略低较适合身体状况。

杨明掷六位数中山开匹克球场

杨明早前与朋友合资在中山开设匹克球场，个人投资六位数、总额高达百万打造当地最标准及高质素球场，谈到反攻香港扩展生意时则认为要视乎租金，笑言不少圈中朋友都有同类型投资，倾向支持、不希望争生意。

杨明主动取消玩新郎环节

《星岛头条》独家爆杨明与拍拖10年女友庄思明将于8月2日在吉隆坡举办婚礼，他透露目前已完成七七八八，继续为宾客安排机票住宿等细节，延开25围酒席外仍持续增加中，因拍剧未能出席的好友则留待香港补办婚宴再聚。杨明日前分享到访裁缝店的影片，笑指特意到当地订制礼服：「上星期特登去试身，依家最积极就系减肥，对比上次度身又减咗五公斤！好辛苦呀有咁耐风流暝有咁耐折堕！」更打算再减重五六公斤，务求在婚礼上以最佳状态示人。至于婚礼程序上，杨明则表示传统仪式应有尽有，但自爆已主动删减玩新郎环节：「就系预咗玩得好大所以cut咗！本身好想兄弟姊妹团一齐搞，但去到吉隆坡又要佢哋做嘢，实在过意唔去。可能返香港到时再补返！」亦没有安排婚前单身派对，笑言：「冇呀，但可能兄弟同姊妹团到时分开两间房玩啰！」