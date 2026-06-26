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甄济如携新歌《Roll With Me》强势回归 独立姿态宣告自信新时代 玩味唱腔散发魅力

影视圈
更新时间：15:30 2026-06-26 HKT
发布时间：15:30 2026-06-26 HKT

流行唱作歌手甄济如（Jasmine Yen）今日（26日）带着最新单曲《Roll With Me》强势回归。《Roll With Me》是一首充满自信、充满女性力量（girl-powered）的完美赞歌，有态度、融合另类流行（alt-pop）风格，并带有前卫及潮流的感觉。作为沉淀后的第一首作品，这首单曲标志着 Jasmine 迈向大胆的全新时代 —— 一个由创作自由、真实自我同全新艺术远景所定义的时代。

Jasmine为新歌注入自信精神

《Roll With Me》从 The Neptunes 带起 2000 年代初期标志性流行音乐风格获取灵感，唤起了像 Gwen Stefani、Fergie 同 Nelly Furtado 那种大胆、前卫歌手极具感染力的活力。歌曲围绕住强劲 bass line、好听易记的旋律和精致制作，带来一种既有怀旧感、同时又令人耳目一新的快节奏歌曲。Jasmine 玩味十足的唱腔和无可否认的个人魅力，颂扬个性和坦荡荡的自我表达，为这首歌注入了自信的精神。

Jasmine透过写歌找到最强表达方式

作为一个精通多国语言的唱作歌手，Jasmine 的音乐完美融合了流行音乐和 R&B 风格，还带有打破流行派界限的元素，由注入 punk 的活力曲风到细腻抒情慢歌（ballad）都有。Jasmine 7岁就开始写歌，虽然天生是一位害羞的小朋友，但透过写歌找到自己最强的表达方式，这份热诚最终令她拿到伯克利音乐学院（Berklee College of Music）的奖学金。跟索尼音乐（Sony Music）旗下的 RCA 唱片大中华区签约之后，她的事业在早期就发展得好有势头。随住首张专辑《tbh》面世，年仅 19 岁的Jasmine成为品牌旗下年纪最细的出道艺人。她的突破性单曲《Forever 19》在香港电台（RTHK）流行榜度被评为「十大国际金曲」之一，奠定了作为具国际吸引力的乐坛新星地位。

Jasmine开启人生新篇章

现在已是独立歌手的 Jasmine，正按照自己的方式开启人生新篇章。《Roll With Me》反映了一位全面拥抱自我、认同创作自由的她有多么勇敢，亦为往后推出、令人期待的全新系列作品铺路。音乐之外，Jasmine 亦都建立了自己作为时尚同奢侈品牌宠儿的地位，除了担任 Miss Sixty 品牌大使之外，还与 Schiaparelli、Ferragamo、Miu Miu、Audemars Piguet（爱彼）以及 Clé de Peau Beauté 等知名品牌合作。

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