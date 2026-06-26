全智贤6.29袭港谢票变剪彩  为吸金飞起《尸杀禁区》  谢票全面取消戏院无缘睹女神风采

由《尸杀列车》导演延尚昊执导，韩国女神全智贤、池昌旭及具教焕主演的丧尸巨作《尸杀禁区》，自5月28日在香港上映以来反应热烈，票房已冲破1,600万港元。电影公司日前宣布全智贤将于6月29日来港出席谢票场，消息令影迷陷入疯狂，岂料，在谢票场门票开售当日，电影公司突然叫停，今日（26日）更宣布谢票活动全面取消。不过，据悉，全智贤已预留档期6月29日仍会如期访港，但「谢票」变「剪彩」，届时仅现身品牌活动，选择吸金揾真银，却不出席任何谢票场。

全智贤谢票预售前急煞停

全智贤继《尸战朝鲜：雅信传》后再度挑战丧尸题材，更是她自2013年《复国者联盟》后，相隔11年回归大银幕之作。电影公司日前在社交网无预警宣布，这位韩国女神将于6月29日亲临香港戏院谢票，门票原定于上星期（19日）中午12时预售，正当粉丝摩拳擦掌准备抢飞之际，电影公司在当日却突然发出通告：「原定今日中午12时预售之《尸杀禁区》谢票场将有所调整，请密切留意进一步公布。不便之处，敬请原谅。」 通告未有交代调整原因，已令一众粉丝大感紧张，纷纷猜测「是否嘉宾有变」或「是否取消」。

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全智贤另有「任务」在身

电影公司今日（26日）正式在官网宣布，谢票活动全面取消：「因全智贤小姐行程有所变动，《尸杀禁区》6月29日谢票场将会取消。我们对一直期待的观众表示歉意，并感谢大家的理解，不便之处 敬请原谅。」消息一出，粉丝大失所望。然而，全智贤当日其实仍会如期来港，但并非为大卖的电影谢票，而是出席品牌剪彩活动，换言之香港影迷无缘在戏院一睹女神风采。

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