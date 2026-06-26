「谭咏麟爱将」卫志豪宣布离巢 效力12年TVB曾因《爱回家》马汉入屋 决返出公海：卡拉永远OK

曾于《爱·回家之开心速递》饰演接龙保安「马汉」、现年50岁的卫志豪（Michael）的入行故事，于今日（26日）宣布离开TVB，他在IG贴上多张在TVB工作的相片并说：「加入TVB ，系想加添一个演员身份畀自己，估唔到一转眼12年，由主持转为演员，系需要时间同坚持，这趟旅程学咗好多嘢，感谢一路以来畀过机会我嘅每一位监制、导演，thank you 我嘅经理人，妳是最好的。」

卫志豪宣布离开TVB返出公海游下

卫志豪续说：「多谢公司成就咗70多个唔同嘅卫志豪，唔知大家记得几多个，自知未能做到夺目耀眼，如能留下一点印象，已足够。好啦，系时候返出公海游下！再出去学下嘢！各位公海见，不管笑与悲，卡拉永远OK，非常时期、用非常手法、睇埋《非常日志2》。」

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卫志豪与洪永城陆浩明统称为「有线帮」

入行超过20年的卫志豪曾是有线电视的代表性人物之一，1999年加入有线娱乐台并担任有线娱乐新闻台的主播长达13年，深受观众认识，多年来与洪永城、陆浩明、区永权、黄翠如和余思敏等一班主播感情深厚，被外界统称为「有线帮」。到了2014年，卫志豪离开有线，正式过档TVB，多年来主力参与各类综艺节目、主持工作以及剧集拍摄。入行后卫志豪获谭咏麟赏识，成为爱将后加入明星足球队，与前TVB总经理曾志伟是多年波友，近年与主力北上发展，是跟住谭咏麟的明星足球队四围踢波，还与张智轩、潘梓峰、莫家淦、伍伟乐和罗钧满组成「老六兄弟男团」密密接JOB做商演。

卫志豪的堂哥是TVB已故金牌监制卫世辉

卫志豪更经常发挥主持专长，在内地巡回时拍摄大量短片并上载到小红书和抖音等社交平台，仿如明星足球队的官方「随团记者」，大受内地网民欢迎。卫志豪的堂哥是TVB已故金牌监制卫世辉，卫志豪曾表示自小已为堂兄感到骄傲：「佢好早已经喺呢一行发展，由助理编导做起，直至后来的成就，细个𠮶阵电视睇字幕，见到佢个名已经好兴奋，心里面为佢而感到骄傲。入咗TVB之后，我都冇刻意同人讲我哋系亲戚，唔想人哋觉得我系靠人。」卫志豪曾先后与前有线娱乐主播欧绮霞拍拖、与无线新闻小花骆文捷传绯闻，以及与李珊珊、陈嘉桓传出过绯闻。他最广为人知的是与艺人阮儿的一段情，两人相差13载、交往3年并曾发展到同居阶段，最终在2021年初分手。

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