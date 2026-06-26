波波黄婧灵为悭行李费30度高温著到变「粽」 自封全台著衫最多女艺人

黄婧灵（波波）凭借骄人身材与爽朗个性，由TVB综艺节目弹起，获封「新一代咪神」，近年她活跃于剧集与主持工作，大受欢迎。日前，她更有份客串剧集《飞常日志2》，并在社交网分享幕后花絮片段，剧情讲述她为避行李超重费而「出尽法宝」，过程爆笑，延续其一贯贴地本色。

波波演技生鬼搞笑

剧情主要讲述她饰演一名旅客，在30多度高温下，为了行李不超重，索性把大量衣物穿在身上，与平日行性感路线的她形成极大反差。即使层层叠穿了多件衫裤上身，行李依然超重一公斤，她随即向地勤人员爽快表示：「唔紧要，你等我一阵，好快！」，然后再打开行李箱，继续将颈巾及更多衣服往身上堆叠。整个过程她演绎得十分生鬼，最后成功过关，场面相当爆笑。不过，剧中的她因穿着太多衣物，最终焗亲晕倒，需要到医疗室接受治疗，无奈要搭下一班机。

波波指体感两步见头晕

事后，波波在社交网上载拍摄花絮短片，片中，见身边剧组工作人员协助她穿上了十多件上衣、大褛、颈巾、裤，以及几对袜，造型臃肿又狼狈。她搞笑写道：「飞常日志2 ，可以估吓到底有几多件衫 ，唔知大家数唔数到 ，到现场都仲加多咗几件 。我呢一世人着得最多衫就系拍呢套剧嘅时候，我谂我应该系全TVB 着得最多衫嘅女艺人，今次真系威 ，多谢监制 ，非常好玩 #如果多两只脚板 #我谂我可以着多几只鞋。」虽然波波只亮相短短两个场口，但已获网民大赞造型搞笑，相当专业，有网民留言表示：「见到都热」，波波亦亲民回复透露：「体感两步见头晕」。

波波表现专业

波波其后接受TVB访问，就揭盅共着了16件衫、4对袜，她笑说：「因为我同监制觉得可以再着多几件，令视觉效果更澎湃。」她又指单是着衫已比其他人人花多至少半个钟准备时间，但就大呼拍摄过程好好玩。