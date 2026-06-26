苗金凤离世丨潘志文痛心悼念一代名旦 难忘《侠盗风流》出山相助 分享个鲜为人知秘密

曾于60年代凭电影《一水隔天涯》、《珍珠泪》而叱咤一时的粤语片女影星苗金凤昨日（26日）下午三时在将军澳医院离世，享年80岁。其死讯由艺人田启文代苗金凤的儿子发布，田启文未有透露离世详细原因，有指苗金凤是因病离世，田启文其后亦有在IG留言：「很敬重的一位前辈，祝愿离苦得乐。」

潘志文感激苗金凤曾助一臂之力

苗金凤生前活跃影坛，先后在TVB、佳艺电视、丽的电视和亚洲电视演出过不少剧集，苗金凤于2015年参演完舞台剧《杜老志》后，便正式淡出幕前，专心享受退休生活。从70年代已经与苗金凤合作多次的「潘翁」潘志文，对于苗金凤的离世心里很难过并感激当年对方曾助一臂之力。

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潘志文难忘与苗金凤在《侠盗风流》合作

潘志文在70年代于丽的电视凭俊俏外表大红大紫，主演过《鳄鱼泪》、《变色龙》、《大地恩情》等轰动一时的剧集，当时与苗金凤先后在《侠盗风流》、《柔情点三八》、《万家灯火》及《乖女也疯狂》等多套剧集两人都有合作过，不过印象最深，潘志文直言是在丽的电视时代《侠盗风流》。《侠盗风流》由徐克与麦当雄共同监制，程小东担任武术指导，但因TVB版《楚留香》先注册而爆发版权纠纷，播出前被逼改名为《侠盗风流》，剧中「楚留香」的名字仅以「盗帅」称呼。潘志文当年饰演「盗帅」楚留香，而苗金凤则饰演悲剧角色「秋红叶」：「𠮶阵TVB签咗好多艺员，我哋本身嘅艺员已经唔算多，我都很佩服公司，可以揾到咁多电影界嘅人帮手，Miu姐（苗金凤）系其中一个，佢嘅戏份唔多，以佢一个咁有份量嘅前辈，竟然愿意出山来助我哋一臂之力，我真系好感动。」潘志文又称多年未有听到她的消息，现在知道她离开了，当然很难过。

关宝慧赞苗金凤是一代名旦风范

潘志文大赞苗金凤为人斯文、有教养，无论化了妆或者素颜都漂亮。他更分享了一个鲜为人知的惊人秘密，当年他曾发现苗金凤其中一边面颊（约耳朵下方位置）其实有一道相当明显的疤痕。奇妙的是，这道疤痕在镜头前竟然宛如「隐形」一般完全看不见，丝毫没有影响她的绝美神颜。关宝慧亦在IG贴出与苗金凤的合照留言：「再见了苗姐 #rip 《缘来没法挡》里你是我漂亮的妈妈！你作为大前辈待人热情开朗，不拘小节，完全是一代名旦的风范！永远怀念 ! 一路好走！」

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