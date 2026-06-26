素海霖保释后性情大变？改口感谢酸民因一事都有钱收 不满身材被批腿短肥仔波

首位港产AV女优「绘丽奈」素海霖（原名苏凯琳）昨日（25日）涉嫌为非法赌博网站「推广或便利收受赌注」在深水埗拘捕，前她已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。事件曝光后，该网站将涉事影片迅速下架，亦火速移除素海霖的所有宣传相片。素海霖昨晚曾主动联络传媒拟发声明，但最终改口拒绝回应。

素海霖嫌被捕侧面照影得麻麻地

素海霖昨晚在FB转发被拘捕的新闻，同时贴出被捕同日拍下的侧面照，她留言：「差人哥哥，你影得麻麻地㖞，下次影之前可摸以讲声。补返几张同日原图直出。」过了不久素海霖再度出PO并晒一张腿部大特写相：「大家继续选择性失明我都冇办法，快啲睇医生啦。」

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素海霖肉感身材引发网民热议

素海霖出道以来，因为肉感的身材与些微小肚腩引发网民热议，她曾在专访中坦言自己并非完美身材，最初甚至不满意自己的样貌。不过，素海霖也向粉丝表明「不会刻意为了迎合大众而疯狂减肥」，坚持展现最具亲和力的自然身形。但素海霖亦为此多次与网民发生骂战，今次因为素海霖被拘捕的相片流出，有网民留言批评她的身形：「腿短肥仔波，极品。」、「我而家知道乜叫肥Ｘ过部电单车。」、「好Ｘ肥呀条大腿！」、「终于见得返你 Facebook啦，你应该可以做最乞人憎AV女优。」素海霖亦有先后留言反击：「你太care我 care到我觉得你钟意我。」、「我Facebook不嬲喺度，0人在乎你谂法。」

素海霖感谢hater锲而不舍跟得好贴

其后更有网民留言：「睇你介意张相多过俾人调查㖞，咁就放心啦，应该冇乜事嘅。」、「佢哋越走嚟揾你麻烦，你嘅view数流量就越多，其实啲Hater间接帮咗你，你应该多谢佢哋至系」今早素海霖再出po：「话说前排受到Facebook嘅邀请，每个帖文都会有收益，好多谢支持我嘅人，唔支持我𠮶啲我都好多谢，因为你哋锲而不舍跟得好贴，永远都会留言畀我，估唔到打下字闹吓你哋都有钱收，虽然唔多，但系系开心嘅。 」有网民力撑留言：「全世界最乖嘅都系hater。」、「呢个post之后应该会少左haters。」、「Haters争住帮你揾钱，好乖喔。」、「咁就要讲多啲无谓嘢。」、「真系要做反驳队先有钱收。」相关阅读：素海霖懒理被标签「做鸡」寸爆回应：得唔到就当人哋系 身心疲累靠一招自愈