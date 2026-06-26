甄泽权红馆玩命骚 口腔接实弹铁笼爆开瞬间飞山顶全场吓破胆：香港魔术师都系得㗎

甄泽权（Louis）于「"Once"甄泽权穿越红馆魔术之旅2026」邀请不少星级嘉宾观众上台一同演出，更惊喜由李璨琛长女李元元（Lucy）打头阵，年纪轻轻的Lucy上台后对答表现淡定，但当甄泽权让Lucy使用多啦A梦放大电筒法宝将小熊公仔变成逾两米高的巨熊公仔，令Lucy瞬间不知所措，甄泽权更开玩笑指知道Lucy家里地方大放得下公仔：「我谂李璨琛应该多得我唔少！」

谢天华即场打边炉

及后，甄泽权亦请谢天华上台参与「打边炉」表演，将盛满室温清水的锅具变出滚烫的花胶鸡锅，在谢天华与女观众手中几乎滚泻一地，主持人林盛斌（Bob）更夹起大半只鸡让谢天华试食，谢天华咬两口后却笑言：「好似未系好熟！」令全场观众大笑。

甄泽权接子弹震撼全场

甄泽权开骚前曾预告上演高危魔术，原来是十大危险魔术之首「接子弹」奇技，事先声明有危险性，如有任何意外，将由自己承担一切责任。甄泽权先请一位现场观众为子弹签名作为辨识，确认子弹独一无二；穿上护目镜及避弹衣后，由一位拥有实弹射击牌照的枪手擎枪向他发射，正当甄泽权出手疑似成功接住子弹、丝毫无损后，最后竟揭晓弹头原来用口腔接住，效果震惊全场！

甄泽权极限逃脱惊险爆笼

甄泽权另一高危魔术「极限逃脱」成为全晚最惊险环节，甄泽权首先将自己锁在铁笼及麻包袋之中，随铁笼升向半空后开始解开绑住双手的锁链、麻包袋及铁笼上的锁，正要成功逃脱之际，铁笼突然爆开、甄泽权几乎从笼内跌出，但烟花突然爆炸后，甄泽权竟瞬间转移到山顶观众席上，令身边观众感到惊喜。

胡杏儿儿子李奕霆随口讲车牌即变跑车

甄泽权在另一个观众参与环节中，亦请到胡杏儿的8岁儿子李奕霆（Brendan）上台，请他随口说出一个车牌号码，竟成功变出一架车牌相同、载着赛车女郎的跑车。甄泽权开玩笑指要将跑车送给Brendan，令他当场摇头拒绝，最后甄泽权则拆下车牌送给Brendan找数。

甄泽权与大卫高柏飞合照圆梦

表演尾段播出甄泽权追求魔术之路的成长影片，由AI结合旧照片生成，惊喜出现甄泽权与古天乐及魔术大师大卫高柏飞的合照，表达能够与偶像先后踏上红馆舞台，才是真正魔术穿越之处。片段亦穿插甄泽权求学时期认识妻子时的旧照片，在旁白中亲口感谢太太多年来陪伴自己走过高高低低。最后，甄泽权播出与三岁女儿自拍影片，女儿许愿让爸爸变成「小飞侠」、自己变成「小仙女」。于是甄泽权先自行表演「大卫漂浮」飞行穿环奇技，著地后请女儿从后台出场，抱起女儿后离地漂起，在垂下的布幕后消失。

甄泽权难以置信红馆梦成真

甄泽权完成魔术演出后接受访问，难掩成功登上红馆的兴奋，直言：「其实我唔敢相信！呢个系我廿几年前决定做魔术师就幻想嘅画面，我一开始变自己出嚟𠮶下，有种梦想成真咁！」甄泽权坦言过去十多年一直为登上红馆作准备，身上常备一本簿写下希望表演的魔术，今次亦如愿演出：「大部份都攞晒出嚟，但唔紧要一定会再创新嘅魔术。」

甄泽权高危魔术「接子弹」彩排伤手

甄泽权在演出高危魔术「接子弹」时毫发无伤，但竟透露彩排有受伤：「排练接子弹有试过受伤，擦到只手，因为谂过用其他身体部位去做，未必用口，手又试过、夹住又试过，不过已经好返冇乜嘢。」举起右手向镜头展示没有伤痕，并表示其实极限逃脱危险性不低于接子弹，但希望成功瞬间转移后，令观众觉得：「其实香港魔术师都系得㗎！」

甄泽权父女漂浮最怕囡囡唔肯出场

甄泽权在落幕前与女儿一同上演漂浮，他笑言其实难度最高：「如果佢唔肯出嚟咁点算？可能我自己一个飞啰！（女儿看似不怕？）佢好淡定。」至于演出有否出现虾碌位，甄泽权表示仅出现微细问题：「都有呀，譬如跌咗个咪！都即刻整返好，好彩冇大问题。」

甄泽权放眼英加新马巡回

甄泽权成功踏上红馆，扬言有意与主办方商讨第二次开骚可能性，更放眼到英国、加拿大、新加坡与马来西亚等地巡回演出。拍档林盛斌即将举行巡回栋笃笑，甄泽权表示先等林盛斌完成大计再讨论新制作，甚至开放联乘「栋笃笑加魔术」的可能性。

甄泽权呼吁李璨琛夫妇认领巨熊

甄泽权表演期间邀请不少星二代上台参与，大赞小朋友们都非常淡定，笑指连平常爱跳舞的李元元（Lucy）都没有在台上跳来跳去：「同埋我变出嚟只巨熊公仔真系送畀佢！如果佢冇攞走，就要请李璨琛夫妇过嚟认领返只大熊！」演出播放的追梦历程片段里，曾出现甄泽权与大卫高柏飞合照，甄泽权表示为一次见面后留影：「我同佢倾过两句，介绍自己系香港魔术师，唔知佢记唔记得？（巡回会否考虑请他观赏？）我喺美国拉斯维加斯表演都想请佢嚟睇，但因为佢日日都要表演，经理人回复话嚟唔到。」