甄泽权哽咽圆红馆魔术骚梦 人妻官恩娜蒋家旻激罕现身撑场 烟花中凌空登场20蚊纸币变成100元获全场掌声

香港魔术师甄泽权昨晚于红磡体育馆举行「"Once"甄泽权穿越红馆魔术之旅2026」，成为全球首位在红馆开办个人魔术表演的华人魔术师。甄泽权登上红馆舞台盛举吸引大量圈中好友出席支持，包括张智霖张慕童父子、蔡一智一家、美国歌手Brandon Howard、MIRROR成员王智德（Alton）、主办方之一林盛斌（Bob）、刘浩龙、关楚耀、官恩娜、安德尊、康子妮、谢天华一家、陈嘉宝（Anjaylia）、陈敏之、吕慧仪、蒋家旻、陈庭欣、单文柔母女、王者匡（Harry哥哥）及蔡和平夫妇等嘉宾到场。

甄泽权台下近距离魔术冧观众

甄泽权于红馆以三面台演出，准时八点半开场，惊喜在烟花之中凌空现身舞台，更在点火的火笼里变出四位暖场跳舞的魔法女助手；选中其一位女助手后，便将自己困在笼中，以布幕覆盖后竟瞬间互换位置、脱离铁笼！甄泽权亦重回「街头魔法王」本色，到台下近距离为观众变魔术不仅将20元纸币变成100元，更将观众手中纸币烧成火、再藏在橙内，全场观众睇得开心拍掌。

甄泽权第一日做魔术师已经有登红馆画面

成为首位踏上红馆的华人魔术师，甄泽权感动得几乎流出眼泪，哽咽向观众表示：「我第一日决定做魔术师已经有企上红馆呢个画面。」更大声喊出红馆金句：「山顶嘅朋友你哋好嘛？」自己成为魔术师到今日，亦已有年轻人变成中年大叔，决定开骚后在街上得到不少观众祝贺，恭喜他开骚之余，亦感谢他为许多想成为魔术师的人实现梦想。

陈庭欣爆甄泽权酒后主动变魔术

陈庭欣（Toby）开场前受访表示一直为甄泽权忠实拥趸，由十多年前已于街头欣赏他演出：「佢十几年前喺铜锣湾街头第一二个骚，个魔术将自己升高喺半空中，已经支持佢嘅活动。」Toby笑言以前已经与Louis多次合作，不敢在重要时刻搞破坏，更透露最享受观看甄泽权表演近距离魔术：「如果佢好清醒就叫极都唔肯变，饮多咗少少就好主动咁变。（饮酒都没有破绽？）毫无破绽！同埋佢好专业，手上随时都有一两样魔术，可能用自己戴嘅戒指就变到。」续指有一次酒局玩卡牌游戏，踢爆甄泽权竟然洗牌叠：「佢将四只二即系陪饮员洗晒上顶，仲好绅士咁请大家抽先，当时尹诗沛不停抽到、做咗全晚陪饮员！」陈庭欣亦透露，甄泽权曾到澳门赌场表演，于贵宾室休息时有一大班保安冲入房紧张地搬走筹码：「佢哋好紧张攞走两组筹码，怕佢识隔空取物！」

蒋家旻离巢后台湾香港两边飞

同为嘉宾观众的蒋家旻离巢无线后甚少在香港现身，透露经常在台湾生活：「因为老公喺台湾有公司好多年，所以定期一个月返台湾一次，有时我都会跟住去。」表示除台湾以外，亦会随丈夫飞到日本、亚洲各地工作。蒋家旻透露在TVB节目曾与甄泽权合作，更投诉被魔术大整蛊：「佢有一次话喺我只手变嘢出嚟，点知变咗只蜘蛛，吓到我黐线！（真蜘蛛？）假嘅，但识郁！自此之后我都有阴影。」但笑指Louis承诺今次表演不会牵涉任何昆虫，自己才答应出席支持。