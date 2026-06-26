梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧

1989年香港小姐季军梁佩瑚近年淡出幕前，自2016年与内蒙古地产富商郭云飞结婚后，经常穿梭香港、内地及北美等地。近日，她现身好友李婉华的YouTube频道直播，大谈在温哥华、香港、珠海与深圳等地的生活近况，并解开当年考获法律学位却未有执业的原因。

梁佩瑚赞温哥华宜居自爆要悭钱

梁佩瑚与李婉华在节目中于美食广场会面，大叹西多士、干炒牛河等高热量港式美食，两位冻龄女星未见戒口。面对全球经济不景气，梁佩瑚坦言现时消费态度是「应悭则悭」。

李婉华在直播中慨叹身边不少朋友回流香港，令她感到孤单，近来梁佩瑚回加拿大生活，又可跟对方多约会见面。梁佩瑚表示自己依然钟情温哥华，认为当地生活舒适，是寻找爱情小说灵感的好地方。她比较了美国与温哥华的生活，指出虽然美国收入较高，但消费同样高昂；相反温哥华的物价与收入比例相对合理，且出入方便、美食繁多。她亦提到今次回温哥华感觉比以往宁静，昔日列治文（Richmond）的塞车盛况已不复见。

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梁佩瑚进军内地短剧市场

身兼演员、作家及编剧的梁佩瑚，近年积极在内地发展。她透露近期正将自己的小说作品改编成内地短剧，担任编剧一职。她观察到内地影视市场对专业人才（如化妆师及幕后人员）有庞大需求，许多旧同事在内地发展良好。她以「真金不怕红炉火」鼓励有意移居外地或北上的港人，认为只要具备真材实料便不愁工作。比较各地生活，她形容深圳繁华贴近香港，而珠海则舒适且物价相宜。

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梁佩瑚揭放弃律师之路原因

梁佩瑚是圈中著名的高学历港姐，曾先后考取香港大学法律研究文凭、法学专业证书及伦敦大学法律系学士。然而，她最终并未投身法律界。

她在访问中笑言，当初选读法律全因受TVB剧集《壹号皇庭》影响，被剧中律师伸张正义的形象吸引。但她后来发现现实与理想存在落差，她解释，律师的职业操守要求「永远为客户的最佳利益行事」，这意味著即使明知客户有错也必须为其辩护，这与她黑白分明的价值观产生冲突。她表示：「其实我可以去做买卖楼宇𠮶啲咪算啰，但𠮶啲……又冇乜意思，唔似《壹号皇庭》呀嘛！邓特希真系呃到好多法律系学生呀，哈哈哈！」

梁佩瑚透露当年曾投考律政司（DOJ），但未获面试机会，加上抗拒处理楼宇买卖等刻板工作，以及难以承受上庭前的庞大准备压力，最终决定放弃执业。她表示不后悔这个决定，宁愿选择当作家，享受随心所欲掌握自己创作世界的自由。

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