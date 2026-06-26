Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁佩瑚嫁富商穿梭多地居住返加国度假 自爆弃做律师全因「受骗」 转战内地做编剧

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-26 HKT
发布时间：10:00 2026-06-26 HKT

1989年香港小姐季军梁佩瑚近年淡出幕前，自2016年与内蒙古地产富商郭云飞结婚后，经常穿梭香港、内地及北美等地。近日，她现身好友李婉华的YouTube频道直播，大谈在温哥华、香港、珠海与深圳等地的生活近况，并解开当年考获法律学位却未有执业的原因。

梁佩瑚赞温哥华宜居自爆要悭钱

梁佩瑚与李婉华在节目中于美食广场会面，大叹西多士、干炒牛河等高热量港式美食，两位冻龄女星未见戒口。面对全球经济不景气，梁佩瑚坦言现时消费态度是「应悭则悭」。

李婉华在直播中慨叹身边不少朋友回流香港，令她感到孤单，近来梁佩瑚回加拿大生活，又可跟对方多约会见面。梁佩瑚表示自己依然钟情温哥华，认为当地生活舒适，是寻找爱情小说灵感的好地方。她比较了美国与温哥华的生活，指出虽然美国收入较高，但消费同样高昂；相反温哥华的物价与收入比例相对合理，且出入方便、美食繁多。她亦提到今次回温哥华感觉比以往宁静，昔日列治文（Richmond）的塞车盛况已不复见。

相关阅读：前港姐梁佩瑚豪宅教训工人姐姐 阔太表情遭批评急删片 蒙古富商老公补镬

梁佩瑚进军内地短剧市场

身兼演员、作家及编剧的梁佩瑚，近年积极在内地发展。她透露近期正将自己的小说作品改编成内地短剧，担任编剧一职。她观察到内地影视市场对专业人才（如化妆师及幕后人员）有庞大需求，许多旧同事在内地发展良好。她以「真金不怕红炉火」鼓励有意移居外地或北上的港人，认为只要具备真材实料便不愁工作。比较各地生活，她形容深圳繁华贴近香港，而珠海则舒适且物价相宜。

相关阅读：89年港姐梁佩瑚朱洁仪合体超冻龄！与同届冠军曾掀骂战 嫁蒙古富商生活无忧

梁佩瑚揭放弃律师之路原因

梁佩瑚是圈中著名的高学历港姐，曾先后考取香港大学法律研究文凭、法学专业证书及伦敦大学法律系学士。然而，她最终并未投身法律界。

她在访问中笑言，当初选读法律全因受TVB剧集《壹号皇庭》影响，被剧中律师伸张正义的形象吸引。但她后来发现现实与理想存在落差，她解释，律师的职业操守要求「永远为客户的最佳利益行事」，这意味著即使明知客户有错也必须为其辩护，这与她黑白分明的价值观产生冲突。她表示：「其实我可以去做买卖楼宇𠮶啲咪算啰，但𠮶啲……又冇乜意思，唔似《壹号皇庭》呀嘛！邓特希真系呃到好多法律系学生呀，哈哈哈！」

梁佩瑚透露当年曾投考律政司（DOJ），但未获面试机会，加上抗拒处理楼宇买卖等刻板工作，以及难以承受上庭前的庞大准备压力，最终决定放弃执业。她表示不后悔这个决定，宁愿选择当作家，享受随心所欲掌握自己创作世界的自由。

相关阅读：李婉华谈与商天娥合作愉快遭围剿 网民斥欺凌杨思琦？ 怒轰有人带风向：𠮶啲对我嚟讲系乌蝇

最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
13小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
15小时前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
13小时前
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
1小时前
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
足球世界
2小时前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
14小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
六合彩︱头奖$2400万搅珠结果出炉！即睇幸运儿系咪你！
社会
13小时前
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：世界杯赛前急单
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：赛前急单200多对
即时中国
4小时前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
16小时前