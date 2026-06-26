「人体爆炸」雷凯欣转行揸的士 自称新手网民排队Call车求搭 息影做少奶拥惊人名牌收藏

42岁的雷凯欣凭三级片《3D肉蒲团之极乐宝鉴》一脱成名，但自从她结婚并于2017年诞下儿子Jax后，便淡出娱乐圈，专心相夫教子。当外界以为她会继续享受少奶奶生活时，雷凯欣近日却在社交平台上传了一段令人惊喜的影片，只见她戴著紫色鸭舌帽和太阳眼镜，打扮朴素，手握方向盘在路上行驶，原来她已成功考取的士牌，正式转行成为一位的士司机，与昔日的性感形象形成巨大反差，引起网民热烈讨论。

雷凯欣身材变得清减

雷凯欣当年凭著火辣身材在影坛迅速窜红，本有机会更上一层楼，但她在认识了经营小巴及的士生意的富二代陈智聪后，雷凯欣便逐渐淡出幕前，她曾在社交平台分享自己从小就立志成为家庭主妇，对儿子更是寸步不离，尽显母爱。淡出多年，她的外貌未有太大改变，身材反而因勤练瑜珈而变得更加清减。

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雷凯欣转当的士司机称新手上路

雷凯欣虽然已为人母，似乎仍有重返幕前的想法，她近年积极转型，不仅考获瑜珈导师牌，更不时在社交平台分享运动影片，大方展示fit爆身材。去年她贴出《的士司机职前课程》的笔记，写下「8小时后又8小时，唔知我pass唔pass呢？」的文字，暗示自己正为新事业铺路。如今揸的士影片一出，证实她已成功考牌，但她自称新手上路，估计入行不久，不少粉丝都惊讶表示：「仲谂紧这个的士司机咁靓女，即刻望一望个id」，大赞她是美女司机。

网民抢住Call雷凯欣的士

雷凯欣的影片引来大量网民留言互动，不少人都勾起了对她当年经典作品的回忆。有网民开玩笑说：「好想坐极乐老人车」、「见到你惊爆炸，有阴影」、「相试人体爆炸」，雷凯欣则幽默回应：「咁就上新闻啦！」面对有网民以为她在拍戏的提问，她也大方表示：「拍戏可以揾我」，可见她对演艺工作仍抱持开放态度。

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