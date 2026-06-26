「跳水王子」田亮女儿田雨橙惊艳亮相 仙气颜值加学霸气场极吸睛 一口流利英语为父充当翻译

「跳水王子」田亮近日在社交平台分享的短片，意外将他18岁的女儿田雨橙推上了热搜。影片中，田雨橙在父亲创办的国际跳水俱乐部中，为到访的美国芝加哥跳水队担纲现场英语翻译。她不仅展现了流利英语，其自信从容的气场和清丽脱俗的外貌，让人眼前一亮。网民纷纷感叹，昔日在《爸爸去哪儿》中那个小女孩，如今已蜕变为一位兼具美貌与智慧的「全能学霸」。

田亮女儿充当爸爸翻译

田亮在三亚开设的国际跳水俱乐部，近日与美国芝加哥跳水队亲善交流。但田亮因早年专注于跳水训练，英语沟通略显吃力，于是向女儿求助，由田雨橙担当翻译，当天她化著淡雅妆容，皮肤白皙、气质出众，在翻译过田亮的欢迎词后，更直接与芝加哥跳水队成员倾谈，英语能力远胜父亲田亮。田亮事后也骄傲地发文：「感谢闺女，不仅态度好，还免费」，父女互动十分温馨。

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田雨橙样子甜美长得亭亭玉立

田雨橙于2013年拍摄亲子真人骚《爸爸去哪儿》为人熟悉，节目后田雨橙专注于学业，其父母田亮、叶一茜夫妇长期以来悉心栽培，除了出众的语言天赋，田雨橙在体育和艺术领域同样表现卓越，她不仅是一位网球运动员，曾多次参加国际青少年网球赛事，还擅长小提琴，长得亭亭玉立的她，不时在社交平台分享自己的近照，网民纷纷赞她遗传了父母的优良基因，甚至可以原地出道。

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