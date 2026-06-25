苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居

苗金凤今日（25日）下午离世，令广大影迷深感惋惜。苗金凤晚年保养得宜，早年曾被网民「野生捕获」，大赞她皮肤白滑、气质优雅高贵。回顾苗金凤的一生，无论是感情经历还是演艺事业，都犹如电影般精彩。

苗金凤20岁嫁大廿载伯乐

苗金凤的感情生活，最为人津津乐道的是她与港联电影公司老板刘芳的婚姻。入行初期，苗金凤签下的合约原本写明不准拍拖及结婚，但在她20岁那年，却嫁给了比她年长20年的老板兼伯乐刘芳。后来苗金凤被TVB挖角，生性好动的她渐觉与前夫性格不合，最终选择和平离婚。

相关阅读：粤语片影星苗金凤逝世享年81岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台

苗金凤和平离婚为幼子继续同居

不过，两人再见亦是朋友，苗金凤没有对前夫恶言相向，反而大赞对方很爱锡自己，带给她父爱的感觉，是个好老公。为了照顾两个儿子，两人离婚后甚至继续同居了几年，感情升华至另一层次。

苗金凤曾与澳洲医生再婚

1986年，苗金凤开展了第二段婚姻，嫁给一名澳洲华侨医生，并随夫移民澳洲悉尼。可惜她觉得当地生活太沉闷，加上两人相处并不开心，这段婚姻仅维持了两年便告吹。

经历过两段婚姻的起伏，苗金凤晚年一直保持单身，活得通透自在。她曾坦言：「结两次婚乜都试过，对婚姻无期望，而家有空间几好。」看到两个儿子成家立室，已令她倍感安慰。

相关阅读：黎姿9岁童星片翻Hit 靓足咁多年仅一特征不完美 同剧苗金凤颜值高惊为天人