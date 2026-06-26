70岁陈美龄近照曝光 面色红润皮肤白滑 公开东京公司宽敞内部 揭「特殊房间」用途

70岁的陈美龄集歌手、作家与教育家于一身，近日她分享自己在日本的「奖牌房」，在网上引起热议，照片中的她留著一头浓密的长发，皮肤白皙光滑，几乎看不到一丝皱纹，岁月似乎未在她身上留下痕迹，虽然她已经成为嫲嫲，但照片中的她精神奕奕，面色红润，状态好得惊人，散发出雍容贵气的她，让网民纷纷赞叹看起来完全不似年近古稀的老太太，冻龄能力相当厉害。

陈美龄公开「奖牌房」极震撼

陈美龄除了令人羡慕的不老容颜，她的才华与成就，更体现在她公司的一间「特殊房间」中，近日她在社交平台分享，在东京的公司设有一间名为「Agnes' room」的奖牌房，专门用来存放她出道50多年来，在香港和日本等地获得的无数奖项、奖杯、勋章及博士学位证书。从曝光的照片中可以看到，房间内的白色壁炉上和玻璃柜里，放满了她历年来获得的荣誉奖项，有的甚至多到需要摆放在地面上，场面壮观仿如一个小型博物馆。

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陈美龄栽培三名儿子入读史丹福

陈美龄不仅是一位成功的艺人，更是一位令人敬佩的学者和母亲，她凭借自身努力，取得美国史丹福大学教育学博士学位，并将三位儿子悉数培养成才，同样送入史丹福大学，成就了「一门四杰」的学霸佳话，她先后出版过多本育儿书籍，包括《50个教育法，我把三个儿子送入了史丹福》、《家长不要做的35件事》、《40个教育提案：把快乐带回给香港学生》等，平时开直播也不时会分享教育心得。

陈美龄孙女乖巧可爱似足嫲嫲

陈美龄在2023年更开心荣升做嫲嫲。当时她准备好金器送赠孙女，更透露孙女的样子有点似自己。虽然「一门四杰」都在史丹福毕业，但陈美龄并不要求孙女步后尘：「我冇乜所谓，当然呢间系好嘅大学，入到梗系开心，不过，做个快乐、坚强、善良嘅人更重要。」早前陈美龄跟小孙女见面，并一起食回转寿司，她大赞儿媳教导有方：「小孙女不贪心，小心选择自己喜欢和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送奶奶回家。我太高兴，太感动，教导子女不会白费的，一代传一代。」网民激赞陈美龄不止教出了高材生儿子，连小孙女也甚为乖巧，令人羡慕。

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