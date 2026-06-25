粤语片影星苗金凤逝世享年81岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台

苗金凤逝世，享年81岁。田启文（田鸡）代著名粤语片影星苗金凤（本名：林慧珊）的儿子公布，苗金凤于今日（25日）下午3时病逝，终年81岁。消息传出后，不少影迷及圈中好友纷纷表示哀悼。

苗金凤凭《双凤仇》成名

苗金凤原名林慧珊，于1960年代凭电影《双凤仇》一举成名，清秀的样貌与精湛的演技让她迅速成为粤语片时代的当红女星，代表作有《一水隔天涯》、《珍珠泪》等。其后，她转战电视圈，先后为丽的电视、佳艺电视、亚洲电视及无线电视（TVB）效力，拍摄了多部脍炙人口的剧集，包括：《快活谷》、《万家灯火》、《还看今朝》、《暴雨燃烧》、《第三类法庭》、《烈火雄心》、《女人俱乐部》等，演艺生涯横跨数十载，形象深入民心。2005年，她曾因「厌倦拍剧」为由淡出幕前，及后在2013年获曾志伟及陈维冠邀请出山拍《女人俱乐部》。

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苗金凤陪朋友面试意外入行

苗金凤的原名为「林慧珊」，自幼丧父的她，中学毕业后陪同学去电影公司报名。当时从没想过做明星的她，在面试时故意表现得不耐烦，试镜更任性地刻意全黑打扮，没想到这份独特气质竟被刘芳相中。17岁首演电影《双凤仇》即一举成名，不过她曾笑言当时人工仅得100港元，只是「局住成名」。

至于「苗金凤」这个为人熟知的名字，其实是刘芳为她改的艺名。因为当时「苗」姓较罕见，老板将电影《苗银凤》的「银」改为「金」字，觉得更响亮。虽然苗金凤内心觉得这名字很俗气、很不喜欢，但也只能无奈接受。

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《女人俱乐部》成苗金凤最后参演剧集

在粤语片时代，苗金凤多饰演楚楚可怜的姑娘，《一水隔天涯》、《珍珠泪》皆是她的成名作。随著年纪渐长，她的戏路亦迎来转变。90年代重返TVB后，她在《第三类法庭》中饰演邵美琪的母亲；而在《烈火雄心》饰演精神分裂患者，同样大获好评。2013年，早已退隐的苗金凤获曾志伟诚意打动，复出接拍《女人俱乐部》（M Club），饰演李若彤的尖酸刻薄「野蛮奶奶」；郑丹瑞妈妈。虽然网民好评如潮，但她坦言对演戏已觉厌倦，只想专心享受退休生活。苗金凤于2014及2015年参演完舞台剧《杜老志》后，便正式淡出幕前，专心享受退休生活。