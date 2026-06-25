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江湖见丨黎耀祥碌卡请齐「令狐冲」「黄蓉」「哪吒」吕颂贤体会中国地大物博 麦长青迟了30年行山行到投降

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-25 HKT
发布时间：20:15 2026-06-25 HKT

黎耀祥、麦长青两师兄弟到将军澳电视城，宣传二人主持的新一季《江湖见》，担任嘉宾的吕颂贤与米雪亦有现身支持。黎耀祥、麦长青与吕颂贤受访，表示今次主题是走访武侠小说中的名胜与景点，因此请来了「黄蓉」米雪、「令狐冲」吕颂贤与「哪吒」陈浩民等，今次碌人情卡请嘉宾？麦长青笑言是：「碌卡，不碌卡友情价请不到他呀！」

吕颂贤自觉在港活在小岛上

谈到今次行程，麦长青指很多都印象深刻，「小说中好多风景都值得去，但的确是迟了30年，如果30年前就不会行到投降，去到山脚都行不到上去。」黎耀祥笑言体能不似麦长青差，但师弟上不上也只好陪他了，「去了好多派别胜地，走了好多山，难怪古人都要学轻功！」吕颂贤笑言以前在香港拍剧，都是古装街和马鞍山，笑指马鞍山是香港的门派胜地，他又指此行令他体会中国的地大物博，现在香港开车觉得转眼间就到了，自觉是活在小岛上。

《西游记》三师兄弟十多年后合体

谈到请到陈浩民三师兄弟合体，黎耀祥指都有十多年没合体，今次与陈浩民走访哪吒庙，大家见面难免也会谈到拍《西游记》时三师兄弟间的点滴。

黎耀祥麦长青想开第3季去新疆蒙古

谈到开第3季？黎耀祥指很有可能，因很多场景都未去，他与麦长青都想去新疆、蒙古、青海等地，不过下载可以少走点路，笑言可以食为主题。问拍摄与太太分隔两地？两位主持都笑言有带太太，吕颂贤笑言没有，笑言若下次邀请他，要注明「合府统请」。

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