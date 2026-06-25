素海霖被捕丨曾以绘丽奈之名赴日本出道 被封港产AV女优成名 久没新作靠出位行为维持人气

西九龙总区重案组于今日（25日）在深水埗拘捕29岁的知名港产AV女优素海霖（原名苏凯琳），涉嫌为非法赌博网站「推广或便利收受赌注」。据了解，素海霖早前获境外注册的外围赌博网站重金礼聘，担任「2026至2027年特邀女神」代言人，更出动千万名车拍摄宣传片并上载至YouTube。不过事件曝光后，涉事影片已于昨晚（24日）迅速下架，该网站亦火速移除素海霖的所有宣传相片。素海霖昨晚曾主动联络传媒拟发声明，但最终改口拒绝回应，目前她已获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。

素海霖进军日本前星途崎岖

回顾素海霖的成名之路，其实她在进军日本前，星途可算相当崎岖。素海霖早于2016年加入大名娱乐，以艺名「苏浵」正式出道，翌年曾担任刘浩龙单曲《不一定》的MV女主角，并参演电影《鳄鱼谈》，可惜该片拍毕后上映无期。

素海霖此后发展乏善可陈，并于2019年中约满离巢。当时素海霖的Instagram帐号虽曾累积达七万追踪者，却不幸遭检举而被迫关闭，在痛失收入来源及面对网民恶意攻击的双重打击下，素海霖当时更曾一度萌生自杀念头，成名背后的辛酸令人扼腕。

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素海霖2023年成为AV女优

经历人生低谷后，素海霖于2023年顶著「首位港产AV女优」的光环强势进军日本AV界，瞬间成为热话人物，并在首年接连推出6部作品，成功攀上事业高峰。然而，素海霖其后因为与经理人公司爆发合约问题而再度陷入停滞，导致无法推出新作。为了在缺乏曝光的低潮期维持话题度，素海霖只能转战社交平台分享性感照，并举办见面会、密友活动以及卖写真集与周边商品，甚至在IG做出位举动如脱毛等，来维持生计及人气。或许为寻求新出路，素海霖最终接下了外围赌博网站的代言工作，未料竟因此犯官非。

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