「金世义案」下月24日开庭审理 金秀贤赴菲律宾拍广告复出

YouTube频道《横竖研究所》主持金世义，因涉嫌利用生成式AI伪造录音、散布不实讯息抹黑韩星金秀贤，已遭韩国检方正式起诉，首尔中央地方法院确认案件将于7月24日首度开庭审理。根据韩媒报道，金世义涉嫌于去年3月至5月期间，透过直播与公开记者会大肆散布虚假讯息，更利用生成式AI窜改已故女星金赛纶的声音，捏造音档诽谤金秀贤。起诉书显示，金世义不仅声称金赛纶自15岁未成年时期起便与金秀贤秘密拍拖6年，更指控金秀贤施压逼债，将死者的离世强行归咎于金秀贤。

金世义用AI老屈金秀贤逼死金赛纶

警方调查发现，金世义从遗属处取得11张金赛纶与友人的社交媒体对话截图，再将名字改为金秀贤，并篡改7处内容。他在记者会上公开的录音片段，亦已确认为AI合成，警方认定整件事属有组织、有计划的犯罪活动。首尔中央地方法院考虑到金世义有毁灭证据及潜逃风险，于5月26日正式签发羁留令，将其收押。检方已依违反《资讯通信网络法》、《性暴力犯罪处罚法》及《跟踪骚扰处罚法》等多项罪名，正式提出起诉。金世义至今仍否认所有指控，案件审判备受外界关注。