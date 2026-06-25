谭俊彦开腔亲解狄龙「老样」为演戏 看淡陈晓华朱敏瀚「分讯」：冇可惜将来难说

谭俊彦与陈晓华等出席节目《掌握健康人生》记者会，席间谭俊彦透露正拍摄另一新节目《重症解密》，他指家有老人家和小朋友，特别注重健康，问身为一家之主的他特别注重健康？他笑言是，爸爸狄龙亦很关心他的健康，因心血管疾病有遗传性，会提他做身体检查。他指最近较忙碌而喉咙痛，他与张振朗组明星篮球队出战国内，笑言大家聚在一起拼命和运动，有种参与训练班的热血感觉。

谭俊彦女儿毕业礼赶场做司机

近日狄龙忙拍电影《欲望寄生》被捕获，被指在炎热天气下开工看起来很辛苦和老了不少，谭俊彦指情况还好，看起来老是因为配合造型，回到家见到孙女孙仔便「扎扎跳」，更说要教孙儿耍双节棍。而他除了拍节目外，更要接送女儿做司机，他指晚上是女儿的毕业礼晚会，工作后也要赶到，他开心表示女儿直升小学，觉得很难得，笑言早前毕业礼时见到女儿已眼浅。现在和女儿似朋友，也会管他和他辩论，相处得非常Sweet，也会和他倾少女心事，「我也会Chok她，问她经常提男仔名字，是否喜欢他？她会说No！（会和囡囡锡锡？）个个家庭不同，现在我和她锡，她也会说No。」

谭俊彦力撑陈晓华事业为重

谈到陈晓华与朱敏瀚感情告终，近日忙合作主持的谭俊彦指陈晓华心情不错，也支持她事业为重，「不止陈晓华，我也和『女儿』郭柏妍讲，现在剧集也少，有机会当然要把握。（不Chok一下陈晓华？）不用Chok，大个了经历就会多。」至于朱敏瀚，谭俊彦表示也好好朋友，大家曾合作《换命真相》，问觉得可惜了一对金童玉女？他说：「没有可不可惜，会有不同阶段，现在是同事，将来也难说。」