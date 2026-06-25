邓兆尊剖白父亲新马师曾病重户口遭冻结 卖楼付1900万医药费 为钱压力大增致「鬼剃头」

59岁的邓兆尊是已故粤剧名伶新马师曾邓永祥长子，外界常为他贴上「二世祖」的标签，谈论他身边有三位红颜知己相伴，仿佛他的人生只充满了享乐。日前邓兆尊接受DJ颜联武的YouTube频道《颜式生活》访问，首度深情剖白了当年父母卷入争产风波时，他作为家中长子所承受的惊人重担。他坦言自己绝非外界想像般「由头叹到落尾」，更曾经历过为了父亲的庞大医药费四处奔走，情绪几近崩溃的黑暗时刻。

邓兆尊每日瞓醒要「扑水」20万找数

邓兆尊忆述当年闹得满城风雨的家族争产官司，至今语气中仍带有几分感慨。当时父母双方因对簿公堂，导致名下的银行户口被全面冻结，整个家庭的财务状况瞬间陷入混乱。当时正值父亲病重入院，邓兆尊透露，父亲在医院留医了近二百天，单是出院时需要结清的医药费就高达1,900万元。面对这笔天文数字，身为长子的他必须一力承担起整个家庭的开支与父亲的救命钱。邓兆尊表示：「𠮶时每日瞓醒睁开眼，就要去扑20万为一星期医药费找数，因为医院唔会俾你拖咁耐数。」为了尽快还清庞大的医药费，邓兆尊与弟妹将三人名下各自持有的三层物业全数变卖套现。他庆幸当时楼市有承接力，这笔卖楼的救命钱才刚刚足够填补医院的巨额账单。

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邓兆尊压力爆煲导致「鬼剃头」

邓兆尊在访问中透露在那两、三年最难挨的日子里，他既要为了维持生计和筹钱而继续在电视台日以继夜地拍剧，又要时刻保持神经紧绷，应付医院随时打来的突发电话。他回忆道，只要医院一通来电指父亲病情不稳，他便会大为紧张，甚至试过连戏服都来不及换，「著住古装冲去医院」探望父亲。与此同时，家族的争产风波亦成为了全港传媒追访的焦点。邓兆尊每天踏出家门，门外总有两三间报馆的「狗仔队」日夜疯狂守候，在各种压力下，导致他出现了严重的「鬼剃头」，足见当时的苦况。

邓兆尊感叹看清人情冷暖

邓兆尊当时虽然吃尽苦头，却也成为了他人生中最宝贵的一课。在四处奔走筹钱过程中，他看透了现实面貌，深刻体会到何谓「人走茶凉」与「人情冷暖」。他坦言，当一个被视为有钱仔的人突然家道中落，身边人的态度往往会有著180度的转变。有些人选择退避三舍，但也有些人在此时雪中送炭。对于那些在他最患难、最无助时依然愿意伸出援手、给予信任的朋友，邓兆尊至今仍铭记于心，充满感恩。邓兆尊表示现时早已将名利与物质看化，不再执著于外界的流言蜚语。

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