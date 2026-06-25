美国天后Taylor Swift世纪婚礼传7.3纽约举行 策划公司申请封路贵宾达千人

美国天后Taylor Swift与美式足球员未婚夫Travis Kelce的世纪婚礼传于7月3日在纽约举行，据最新报道指，婚礼策划公司Winick Productions近日向纽约市政府申请，于7月2至4日封闭麦迪逊广场花园体育馆（MSG）附近部分街道，外界普遍相信与Taylor的婚礼筹备有关，暗示婚礼将于7月3日举行。

《纽约时报》爆料

据《纽约时报》引述3名消息人士透露，有人已向纽约市申请封闭MSG附近街道，以举行一项「特别活动」。另有一名市政府官员直接表示，MSG正计划于7月3日举办Taylor与Travis的婚礼。至于负责管理场地下方月台的警员，亦已获告知需为这场星光熠熠的婚礼做好准备。MSG内部消息人士亦向传媒透露，场地已将7月2至4日的档期全数封锁，并正为一项大型活动作准备，惟对方拒绝更多细节。大型活动策划公司Winick Productions亦向市政府提交申请，拟在MSG外搭建帐篷，并申报是次活动的宾客人数介乎500至999人，规模相当庞大，公司总裁拒绝置评。

纽约市长漏口风

多名Travis的堪萨斯城酋长队队友，据指已预订了时代广场附近的5星级酒店于7月初的客房，进一步令外界对婚礼地点及日期的猜测升温。纽约市长马姆达尼（Zohran Mamdani）早前在记者会上亦松口，于提及城市大型活动时直接点名Taylor Swift的婚礼，其后被问及是否获邀出席，他笑言：「没有，也不会出席。」并祝福他们新婚愉快。目前Taylor及Travis方面均未就婚礼消息作出回应，不过不少纽约网民亦有感他们的婚礼扰民，因为7月3日在MSG附近会有大量的美国独立250周年的庆祝活动，7月4日正是美国国庆日。