52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应

现年52岁、曾被誉为「亚姐中的亚姐」的1995年亚洲小姐冠军杨恭如，近年淡出香港幕前，移居上海过著低调生活。日前，她在社交平台分享于西安旅行的影片，其全新形象却引起网民热议，不少人直呼「完全不像明星」，甚至「根本认不出来」，而杨恭如本人则亲自回应，尽显高EQ。

杨恭如新形象仙气尽散？

在最新的影片中，杨恭如将一头招牌秀发剪短，戴上墨镜，身穿黑色背心外套、宽松内搭与长裤，配上一双运动鞋，打扮极为松弛、贴地。她在西安华清宫前随兴地摆动身体，心情看来相当不错。不过，这个新形象与她过往在萤幕上仙气缭绕的模样差别颇大，朴素的装扮和发型让她看起来似乎与普通人无异。

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杨恭如被指似大妈

杨恭如在帖文中笑称：「总有人叫我帮忙拍照，我很像摄影师吗哈哈哈」，显然对自己的路人感毫不在意。这个新形象引来了网民两极的反应。有忠实粉丝依然大赞她的颜值，但更多网民表示惊讶。从网民的留言截图可见，有人直言：「这样穿出去完全不像明星，人家根本认不出来」，也有人说：「你这身打扮走对面我也认不出你啊！」甚至有人感叹：「天啦，一眼我还以为是哪个五十几的大妈」。

杨恭如高EQ回应负评

面对这些「负评」，杨恭如非但没有生气，反而亲自回复了指她不像明星的留言，简单写下「太好了」三个字。这个大方的回应被网民赞爆，认为她乐于享受平凡，不在意明星光环，EQ相当高。

杨恭如被指曾被掌掴

杨恭如拥有四分一美国血统，凭借标致五官获封「最美亚姐」，出道后备受力捧。可惜，她在2002年被爆介入前上海首富周正毅的婚姻，更传出被对方太太当众掌掴，事件轰动一时，也重创了她的演艺事业。如今，未婚的她选择在上海享受自由自在的人生，从她对网民留言的回应看来，她对目前的生活状态非常满意。

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