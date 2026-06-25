陈敏儿安息礼｜萧潮顺长文悼挚友  难忘慈母照顾患血癌文诺  为廖启智与长子关系仆心仆命

前TVB综艺科监制、曾制作《运财智叻星》、《万千星辉贺台庆》等多个经典节目的萧潮顺，在好友陈敏儿举殡及举行安息礼之际，于社交平台发布长文悼念。相识逾四十载，萧潮顺透过回忆点滴，向大众展现了陈敏儿不为人知的多面性，她不仅是一位演技出众的演员，更是面对逆境坚韧不拔的慈母、默默为丈夫经营家庭的好老婆，以及一位真正身体力行回馈社会的「100分香港公民」。

陈敏儿积极面对幼子患癌

当年廖启智与陈敏儿的幼子文诺在三岁时不幸确诊血癌，作为公众人物兼一家之主的廖启智承受著难以想像的压力。萧潮顺回忆道，面对厄运，陈敏儿与廖启智选择了极为积极的态度应对。因为医生建议要多接触阳光，两人坚持每天早上带文诺到公园散步，并时常邀请萧潮顺同行，让文诺多活动、多说话。

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萧潮顺难忘文诺自我介绍

最令萧潮顺至今难忘的，是陈敏儿总会细心且乐观地教导患病的儿子笑著向人自我介绍：「萧仔叔叔，我系廖文诺，今年三岁。」这份为母则强的坚韧，深深打动了身边人。

陈敏儿悉心栽培爱子

除了全心照顾幼子，陈敏儿对另外两位儿子文哲与文信亦是爱锡有加，并为他们的成就感到无比自豪。她不时会向好友分享儿子们的近况，例如老大喜欢电子音乐、老二（文信）在YouTube频道「小薯茄」展现导演才华，她都为此「开心到不得了」。

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陈敏儿助丈夫和大仔建立关系

更难得的是，陈敏儿对家庭关系的经营极具智慧。二千年初，萧潮顺计划前往南极拍摄个多月，陈敏儿深知廖启智为了养家绝对不肯放下工作离开香港，于是主动提议萧潮顺邀请廖启智与大仔廖文哲同行。陈敏儿准确预判，只要是为了陪伴儿子，廖启智一定会答应。

廖启智和大仔关系变得更紧密

最终这趟南极之旅顺利成行，这一个多月共处一室的日子，成为了廖启智与文哲父子间最亲密、最长久的接触。萧潮顺忆述，当晚在破冰船的派对上，文哲用音乐征服全场观众时，廖启智脸上露出的满足笑容，至今仍历历在目。陈敏儿在背后的穿针引线，足见她作为妻子的贤淑与用心。

陈敏儿为「香港社会做多啲、做好啲」

经历幼子离世的撕心裂痛，陈敏儿并没有放弃自己和家庭，反而将这份爱升华，转化为对社会的贡献。萧潮顺在文中特别赞扬陈敏儿是一位「100分公民」。文诺离世后，陈敏儿积极投身家庭教育工作，推动正向教育，不仅成立了非牟利组织「家长汇集」造福社会，更时常与参与社企工作的萧潮顺探讨，希望可以「为香港社会做多啲、做好啲」。随后，她更展现出卓越的领导能力，成立「幸福生活协会」推行家庭生死教育，无私地将自身经历化作指引他人的明灯。

萧潮顺望陈敏儿一家再团聚

在文章的结尾，萧潮顺感性地写道：「敏儿一生善良有爱，贯彻真正爱的教育。我以认识敏儿及智叔为傲！一路好走！」并在后记中祝福敏儿与廖启智、文诺能在另一个国度，再次背起背包，一家人快乐地去他们想去的地方流浪。

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陈敏儿安息礼照片：