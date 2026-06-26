Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港姐冠军谢嘉怡超低胸背心骚丰满上围 身材曲线尽现 一细节泄密疑似秘婚？

影视圈
更新时间：11:00 2026-06-26 HKT
发布时间：11:00 2026-06-26 HKT

30岁的港姐冠军谢嘉怡，自去年大方认爱混血大只男友Andy Cheung后，感情生活一直备受关注。近日谢嘉怡与男友远赴罗马享受甜蜜的二人世界，谢嘉怡的爸爸亦有同行，可见男友早已融入家中。谢嘉怡在社交平台大方分享多张旅游美照，其中她身穿黑色低胸小背心，在著名的许愿池前留影，炎夏中大方展示其丰满澎湃上围，散发健康性感魅力。然而最引人注目的，是她左手无名指上戴著金色戒指，惹来网民揣测两人早已秘婚。

谢嘉怡低胸衫游罗马大派福利

从谢嘉怡分享的照片及影片可见，她与男友Andy在游人如鲫的许愿池前，时而深情对望自拍，时而摆出搞怪的姿势打卡，甚为温馨甜蜜。谢嘉怡亦有分享与爸爸的合照，谢嘉怡爸爸外貌年轻，身材没有半点腻肉，外型比起未来女婿Andy毫不输蚀。今次谢嘉怡男友陪同未来外父一同出游，足证关系已获家长肯定。之后谢嘉怡在帖文中引用名言「罗马非一日建成」，并表示作为游客非常享受在许愿池的时光。

相关阅读：港姐冠军谢嘉怡做「低胸瑜珈」尽展丰满上围 接国际品牌广告瞓身演出 患妇科病需终生服药

谢嘉怡无名指戴戒指疑似秘婚

谢嘉怡自去年底恋情曝光后，大只男友Andy Cheung随即被起底。同样是混血儿的Andy，从事品牌宣传片的拍摄工作，曾与不少知名运动品牌合作。翻查两人的社交平台，他们早已互相关注，而且志趣相投，同样是运动爱好者，经常分享跑步、游泳、行山、打泰拳等动感十足的生活点滴。两人无论外型还是兴趣都非常匹配，是外界眼中的金童玉女，现时谢嘉怡无名指上戴著疑似婚戒，随即收到不少网民的祝福。

谢嘉怡曾演出《爱回家》去年离巢

谢嘉怡在2020年以大热姿态勇夺港姐冠军，凭借其甜美阳光的混血外貌，一出道便深得观众喜爱。由于在苏格兰成长，她带有口音的广东话成为其独特标记，在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演「吕冠君」一角，其可爱的「半唐番」形象成功入屋，成为她的代表作。正当事业看似稳步上扬之际，她却突然在剧中「被消失」，并于去年宣布与TVB结束合约，转型从商，网民纷纷表示对她离巢感到可惜。 

相关阅读：离巢港姐冠军谢嘉怡返苏格兰生活 叹一美食因「香港味」流露幸福表情 自揭因病返家乡休养

最Hit
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
苗金凤离世丨嫁年长廿年伯乐刘芳 曾历两段婚姻晚年保持单身 离婚后为子继续与前夫同居
影视圈
13小时前
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
粤语片影星苗金凤逝世享年80岁 《女人俱乐部》成剧集遗作 曾效力丽的、佳艺等多间电视台
影视圈
14小时前
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
52岁杨恭如换新形象变大妈？  网民叹最美亚姐仙气尽失「认不出」  本尊高EQ回应
影视圈
13小时前
九龙湾运动场65岁男管工被铺沥青工程车辗过压车底 当场伤重不治
突发
1小时前
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
世界杯2026｜日本1:1和瑞典 日本次名出线32强撼巴西 瑞典第3名晋级
足球世界
2小时前
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
明爱医院KOL女实习医生被炒 医管局CEO李夏茵指重聘机会渺茫：好难再请操守有问题嘅人
社会
14小时前
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
东铁线头等遇大妈高谈阔论 乘客难忍噪音出绝招「全世界静晒」 网民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
六合彩︱头奖$2400万搅珠结果出炉！即睇幸运儿系咪你！
社会
13小时前
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：世界杯赛前急单
世界杯2026︱佛得角门将战靴来自福建莆田 代工厂：赛前急单200多对
即时中国
4小时前
素海霖被捕 港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注
00:49
素海霖被捕｜港产AV女优任外围赌网代言人 涉推广或便利收受赌注被捕
突发
16小时前