港姐冠军谢嘉怡超低胸背心骚丰满上围 身材曲线尽现 一细节泄密疑似秘婚？

30岁的港姐冠军谢嘉怡，自去年大方认爱混血大只男友Andy Cheung后，感情生活一直备受关注。近日谢嘉怡与男友远赴罗马享受甜蜜的二人世界，谢嘉怡的爸爸亦有同行，可见男友早已融入家中。谢嘉怡在社交平台大方分享多张旅游美照，其中她身穿黑色低胸小背心，在著名的许愿池前留影，炎夏中大方展示其丰满澎湃上围，散发健康性感魅力。然而最引人注目的，是她左手无名指上戴著金色戒指，惹来网民揣测两人早已秘婚。

谢嘉怡低胸衫游罗马大派福利

从谢嘉怡分享的照片及影片可见，她与男友Andy在游人如鲫的许愿池前，时而深情对望自拍，时而摆出搞怪的姿势打卡，甚为温馨甜蜜。谢嘉怡亦有分享与爸爸的合照，谢嘉怡爸爸外貌年轻，身材没有半点腻肉，外型比起未来女婿Andy毫不输蚀。今次谢嘉怡男友陪同未来外父一同出游，足证关系已获家长肯定。之后谢嘉怡在帖文中引用名言「罗马非一日建成」，并表示作为游客非常享受在许愿池的时光。

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谢嘉怡无名指戴戒指疑似秘婚

谢嘉怡自去年底恋情曝光后，大只男友Andy Cheung随即被起底。同样是混血儿的Andy，从事品牌宣传片的拍摄工作，曾与不少知名运动品牌合作。翻查两人的社交平台，他们早已互相关注，而且志趣相投，同样是运动爱好者，经常分享跑步、游泳、行山、打泰拳等动感十足的生活点滴。两人无论外型还是兴趣都非常匹配，是外界眼中的金童玉女，现时谢嘉怡无名指上戴著疑似婚戒，随即收到不少网民的祝福。

谢嘉怡曾演出《爱回家》去年离巢

谢嘉怡在2020年以大热姿态勇夺港姐冠军，凭借其甜美阳光的混血外貌，一出道便深得观众喜爱。由于在苏格兰成长，她带有口音的广东话成为其独特标记，在处境剧《爱回家之开心速递》中饰演「吕冠君」一角，其可爱的「半唐番」形象成功入屋，成为她的代表作。正当事业看似稳步上扬之际，她却突然在剧中「被消失」，并于去年宣布与TVB结束合约，转型从商，网民纷纷表示对她离巢感到可惜。

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