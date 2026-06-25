港姐2026丨卢蔚晴获全场师姐好评封团队开心果 冯盈盈口误抢焦点 赞陈梓颖眼大笑容甜美

《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽今日分成三组分别与师姐冯盈盈、陈懿德和黄嘉雯在酒店内一起品茶进行深情对话。三位师姐异口同声大赞6号卢蔚晴（Jasmine）好突出，冯盈盈指对方性格活泼，是团队中的「开心果」。陈懿德也认同6号卢蔚晴性格活泼，惹人喜爱。黄嘉雯笑指她性格既活泼又搞笑，所以好多想法都会让对方建议。

冯盈盈口快快将陈梓颖讲成「李梓颖」

冯盈盈的组员分别有3号李澄晴(Chorie)、5号魏欣（Etherine）、9号周芳姿（Gracia）、10号陈梓颖（Cecilia）。作为师姐的冯盈盈，介绍组员时口快快将10号陈梓颖讲成「李梓颖」，即表现尴尬笑指自己都好劲说中三位成员。不过她大赞陈梓颖感觉好Sweet，既眼大又笑容甜美，亦对拍摄有兴趣，并会询问她如何拍得更好。提到1陈梓颖疑似皮肤敏感出红点，冯盈盈指休息不够可能引致皮肤敏感，但建议可多吃维他命B。

陈懿德赞袁丝珩李泽欣泳装问答表现亮眼

爱锡师妹的陈懿德，笑言一早准备「打气包」，当中有黑朱古力、「去湿茶」和维他命C送给一班佳丽，因为担心休息不够容易病。谈到她的组员分别有1号袁丝珩（Bernice ）、2号李泽欣（Scarlett）、7号杨媛媛（Vera）、12号汤家琳（Caris）。陈懿德大赞袁丝珩和2号李泽欣 好亮眼，在泳装问答环节答得好，又爆汤家琳被指似黎宽怡，原来大家打开话题后对方很健谈。提到李泽欣 穿着泳装时显出小肚腩，陈懿德坦言对方跟她提及过，自己近年发现相隔24小时才吃东西肚皮会变平坦，以及穿泳装之前一日会吃黑朱古力有糖份增加体力。

黄嘉雯激赞颜懿菲汉服古典味

轮到黄嘉雯分享对组员4号谭雅文（Tiffany）、6号卢蔚晴（Jasmine）、8号邓匡闵（Ada）和11号颜懿菲（Agnes）的睇法。黄嘉雯指颜懿菲外貌好纯，但着汉服后好有耀眼有魅力同古典味，尤其Catwalk环节电到她，不过其他佳丽也很友善。

