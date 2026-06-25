陈敏儿安息礼丨曝光「最后说话」豁达看生死  邓萃雯哽咽揭遗憾：以为佢冇事、康复

廖启智太太陈敏儿的安息礼今日（25日）举行，现场播放了由陈敏儿生活照与「最后说话」剪辑而成的影片，并配上其歌声。多位圈中好友到场送别，其中邓萃雯在仪式后接受传媒访问，眼泛泪光且语带哽咽，遗憾透露因工作赴内地而未能见到陈敏儿最后一面，并感性回忆起昔日与陈敏儿互相鼓励的相处点滴。

陈敏儿：我们永不会真正离开

影片开头伴随著陈敏儿亲自挑选的歌曲《You Are So Beautiful》，银幕上展示著她不同时期的美丽倩影，并配上她温柔而坚定的旁白。陈敏儿在影片中剖白对生死的看法，她引用经文带出生命的短暂，随后以充满盼望的语气温柔表示：「当有一日我们离开的时候，我们永远都不会真正的离开，我依然是活在你的生命里面。」因为信仰，她深信死亡并非永别，并在影片后段配上她主唱的歌曲，画面展示她与廖启智、两名儿子廖文哲及廖文信的温馨家庭照，传递出积极面对人生的正能量。

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邓萃雯遗憾没见陈敏儿最后一面

仪式结束后，到场吊唁的亲友陆续离开，张晋与蔡少芬夫妇自行驾车离去，而邓萃雯则留步接受传媒访问。邓萃雯在受访时双眼通红、声音哽咽，显得十分伤感。被问到在陈敏儿患病期间可有前往探访，邓萃雯遗憾表示，陈敏儿离世当天，她刚好要搭飞机前往内地工作：「非常遗憾，那天我刚刚上机返内地，当日谢宁通知我，陈敏儿在医院，正正就是那天离开。谢宁说如果可以的话你便来，但当天我真的要走，很遗憾。如果早一天知道我一定会去，但我真的要走，真的没办法。」

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邓萃雯透露，到内地工作期间一直有向谢宁询问陈敏儿的情况。她回忆起自己与陈敏儿最后一次见面已是2023年：「中间因为我很少在香港，所以不太清楚她的情况，大多都是透过谢宁得知。但谢宁没有透露她真实的情况，我一直以为她无事、康复了，直到我最后知道的时候，已经连最后一面都见不到。」

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陈敏儿临终似睡觉

关于陈敏儿所患的疾病，邓萃雯表示至今仍未有机会了解到，只知道对方在最后阶段意识慢慢减退：「通知叫我快点去看她时，听其他人讲，她已经好像睡了觉一样，但仍能听到大家的说话。」

在安息礼上看到银幕播放的旧照片，触动了邓萃雯不少回忆。她感性表示，以前与陈敏儿经常在不同的课堂上相遇：「因为大家都喜欢学习不同事物，她很好，会用自身的经历来鼓励我。」

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