陈晓华首回应跟朱敏瀚分手  自爆几乎晕倒街头：冇乜人知我唔舒服  冷漠反击零关注前度

陈晓华（Hera）、谭俊彦、梁凯晴、林淑敏、林秀怡到将军澳电视城，出席节目《掌握健康人生》记者会，Hera与朱敏瀚的恋情传足多时，但日前朱敏瀚被问及感情状况时，大方表示已回复单身一段时间，更将陈晓华「降呢」为「同事」，表明已没联络。感情事成为焦点，Hera对此避而不谈，同样以「同事」称呼对方，甩拖的她一直拉开话题，表示寄情工作。

陈晓华几乎晕倒街头

陈晓华与朱敏瀚的感情生活成为焦点，问到心情如何？她表示心情保持正常，最近忙于开工，拍摄新节目《重症解密》，最近工作很忙，问藉工作麻醉情伤？她指有工作就做，现在专注工作。至于感情生活？她指与「同事」感情好好，「现在生活休息为主，自己都30多岁了，身体会有毛病，所以有时间都会休息。年初发生了大件事，突然在街上晕低，可能是低血压，事后做检查说没事，所以都注重身体，会照顾好自己，不会再因为自己年轻，留返时间休息。（跌倒受伤？）无，我意识到自己晕时，就先坐低了。」

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陈晓华：冇睇佢新闻

谈到身体没大碍，心情又如何？她指自己是开心仔，现在自己一个人享受休息时间，问现在一个人没人照顾？她指自己一个人可以好好休息，会自己照顾自己。问是否已与「同事」没联络？她指：「我和很多人都冇乜联络，冇乜人知我唔舒服。」朱敏瀚近日数度回应单身一事，表示已分手一段时间，但未透露分手原因，问陈晓华可有留意？她说：「冇睇！（唔睇点夹口供？）我最近少用电话，只有经理人、父母可以找到我，我电话勿扰模式，等我可以专心休息。（冇人照顾你？）工作会照顾我。」问到再晕低如何通知身边人？她称有用智能电话，会自己动联络闺蜜。对于与朱敏瀚的感情事，陈晓华都避而不谈，问到可有「被分手」的想法？她称：「冇谂咁多，工作最紧要。」她又指最近很苦恼，因未试过为节目做主持所以频频NG，很怕阻大家收工，要很努力才跟上大家的节奏。

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