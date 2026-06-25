港姐2026丨陈梓颖化妆遮爱狗纹身 颈上红点被蚊叮自嘲太Sweet 周芳姿获冯盈盈教表情管理贴士
更新时间：16:45 2026-06-25 HKT
发布时间：16:45 2026-06-25 HKT
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《2026香港小姐竞选》12位候选佳丽昨晚到访湖南以古镇式的旅游景点南岳里，她们穿上汉服现身。虽然10号陈梓颖（Cecilia）曾参选多伦多华裔小姐，但她未试过着汉服，试完之后即想拍古装剧。提到号陈梓颖「洗走」身上爱狗纹身，她表示以化妆遮瑕，但颈上的红点是被蚊针，可能自己太Sweet，不过，身上其他红点疑似皮肤敏感，并会多吃健康食品增强抵抗力。
周芳姿大赞佳丽汉服造型靓
另外，9号周芳姿（Gracia)则大赞各佳丽穿汉服好看，特别是师姐冯盈盈好漂亮，对方为人亦很友善。她说：「她会给贴士教我们表情管理，又教我脑海中想著一首歌，然后心情就会轻松一点，我会听周杰伦同张天赋的歌曲。」
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